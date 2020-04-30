İngiltere'de koronavirüs kaynaklı ölümler 26 bin 711'e yükseldi

Kovid-19 tedavisi gören Başbakan, göreve dönmesinin ardından ilk basın toplantısını düzenledi.

Sözlerine, kendisini tedavi eden Ulusal Sağlık Hizmetlerine (NHS) teşekkür ederek başlayan Johnson, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 26 bin 711'e, vaka sayısının 6 bin 33 artarak 171 bin 253'e çıktığını belirtti.

Johnson, gün içinde 81 bin 611 test yapıldığını ve toplam test sayısının 901 bin 905 olduğunu aktardı.