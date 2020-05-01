İngiltere’de sahte korona ilacı: “İlahi temizlik yağı”

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere’de, Krallık Kilisesi tarafından sahte koronavirüs ilacı satıldığı ortaya çıktı. Polis tarafından iki kez uyarılan kilise sahte kitlerin ismini ‘ilahi temizlik yağı’ olarak değiştirerek, tanesini 91 sterline piyasaya sürdü.

'İlahi temizlik yağı' 91 sterlin

İngiltere’de, Krallık Kilisesi tarafından sahtesatışı ülkede gündeme oturdu. Daha önce, sahte koronavirüs ‘koruma kitleri’ sattığı için soruşturma açılan İngiltere’nin başkenti Londra’daki Krallık Kilisesi, satışları durdurmak yerine kitlerin ismini değiştirip ‘ilahi temizlik yağı’ adı altında satışına devam edilmesi birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı.

Kilise mensubu Bishop Climate Wiseman, bu kitin insanları koronavirüsten koruyacağını iddia etti. Günde üç kez alınması halinde koronavirüsü önlediği ve iyileştirdiği iddia edilen, küçük bir şişe yağ ve yanında bir parça kırmızı ip bulunan ‘ilahi temizlik yağı’ ilacını 91 sterline satılıyor. Ulusa yardım ettiklerini iddia eden Krallık Kilisesi çalışanı, "Ulusa yardım ediyoruz. Bunun koronavirüsü iyileştirdiğine ikna olduk. Bunların yaklaşık 2 binini sattık” dedi. İngiltere ve Galler Yardım Komisyonu, Krallık Kilisesi hakkında gelen şikayetleri incelemeye devam ettiğini ve yardım kuruluşunun sahte koronavirüs koruma kitlerinin satışını araştırdığını söyledi.