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    İspanya'da koronavirüs

    İspanya'da koronavirüsten son 24 saatte 276 kişi hayatını kaybetti

    © REUTERS / NACHO DOCE
    Avrupa
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    İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 276 artarak toplamda 25 bin 100'e yükseldi.

    Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

    İspanya - Barcelona - koronavirüs
    © AFP 2020 / Pau Barrena
    İspanya’da son 43 günde en düşük Kovid-19 kaynaklı ölüm

    Ülkede dün 281 olarak açıklanan günlük ölü sayısı, bugün 276'ya düştü.

    Salgında ölenlerin toplam sayısı da 25 bin 100'e ulaştı.

    Bakanlık toplam vaka sayısının ise son 24 saatte 1147 artışla 216 bin 582'ye çıktığını açıkladı.

    Diğer yandan Kovid-19 teşhisi konulan hastalardan iyileşenlerin sayısı da son 24 saatte 2 bin 570 artışla 117 bin 248 oldu.

    Ülkede son bir haftadır iyileşenlerin sayısının yeni vakaların üzerinde çıkması dikkati çekti.

    Sokaklar spor yapanlarla doldu

    Bu arada 14 Mart'tan bu yana olağanüstü halin uygulandığı İspanya'da hükümetin getirdiği, belirli saatlerde ve kısıntılı bir alanda (evin 1 kilometre çevresinde) spor yapma iznine bugün başlandı.

    48 gün sonra kalkan yasak sonrasında 14 yaş üstündekilere 06.00-10.00 ile 20.00-23.00 aralığında spor yapma, 70 yaş üstündekilere 10.00-12.00 ile 19.00-20.00 arasında dolaşma ve 14 yaş altındakilere yanlarında bir aile büyüğü olması şartıyla 12.00-19.00 arasında sokağa çıkma izinleri tanındı.

    Nüfusu 5 binden az olan yerleşim yerlerinde sokağa çıkmada saat aralığı kuralı getirilmedi.

    Başta Madrid, Barselona, Valensiya, Sevilya gibi büyük şehirlerde sabah saatlerinde sokaklarda yoğunluk olduğu, çok sayıda kişinin koşmak, yürümek veya bisiklete binmek için evlerinden çıktığı görüldü.

    Spor yapmak için sokağa çıkan aktör Antonio Banderas, foto muhabirlerini karşısında görünce sosyal medya hesabından "Evden çıkışta ilk koşu. Sokakta ilk karşılaşmam maskesiz olan ve kamerasını gözüme sokan paparazzilerle oldu. Evde kalmaya devam edeceğim." mesajını paylaştı.

    İspanya'da Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında 14 Mart'ta ilan edilen olağanüstü hal 9 Mayıs'a kadar sürecek.

    Ülkede, 4 Mayıs'tan itibaren "kademeli normalleşme" süreci başlayacak.

    Etiketler:
    Koronavirüs, İspanya
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    “Bu süreci fırsat bildik. Sahiller boş” diye konuşan Bor, “100 kişilik ekiple bir haftada 110 ton çöp topladık. Canla başla çalışarak Van Gölü sahillerini temiz tutmaya çalışıyoruz. İnşallah sürekli temiz buluruz. Vatandaşların temizlik konusunda daha duyarlı olmalarını istiyor dedi.
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