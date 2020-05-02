Belçika Adalet Bakanı Koen Geens, ülkesinde etkili olan koronavirüse karşı alınan önlemlerle ilgili bilgilendirme yapmak için kameralar karşısına geçti.
Ancak Geens, maskeyi yüzüne takmakta zorlanınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Maskeyi önce kafasına, ardından yüzüne takan Geens'in o anları sosyal medyada viral oldu.
Belçikalı Bakanın maskeyle imtihanı https://t.co/AHaQjPxIB9 pic.twitter.com/mg1xEpVbCb— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 2, 2020
Belçika'da koronavirüs vaka sayısı 53 bin 657, ölüm sayısı ise 3 bin 223.
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