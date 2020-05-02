Belçikalı Bakanın maskeyle imtihanı

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Koen Geens’in maske takarken zorlandığı anlar sosyal medyada viral oldu.

Belçika Adalet Bakanı Koen Geens, ülkesinde etkili olan koronavirüse karşı alınan önlemlerle ilgili bilgilendirme yapmak için kameralar karşısına geçti.

Ancak Geens, maskeyi yüzüne takmakta zorlanınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Maskeyi önce kafasına, ardından yüzüne takan Geens'in o anları sosyal medyada viral oldu.

​Belçika'da koronavirüs vaka sayısı 53 bin 657, ölüm sayısı ise 3 bin 223.