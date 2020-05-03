İngiltere Başbakanı Johnson: Durumum parlak değildi, ölme ihtimalime karşı acil eylem planı olduğunun farkındaydım

Johnson, Sun gazetesinin pazar günleri yayımlanan versiyonu Sun On Sunday'e verdiği röportajda, yoğun bakımda geçirdiği 3 günü 'zor bir an' olarak niteledi.
'Durumunun hiç de parlak olmadığını, bunu inkar edemeyeceğini' kaydeden Johnson, "'Stalin'in ölümü' tipi bir senaryoya karşı stratejileri vardı. Hükümetin acil eylem planları olduğunun farkındaydım. Doktorlar işlerin ters gitmesi halinde ne yapacaklarına dair her türlü düzenlemeyi yapmıştı" dedi.
Boris Johnson reveals he needed ‘litres and litres’ of oxygen as he battled ‘scary’ coronavirus in intensive care https://t.co/nTNcHtQEoU— The Sun (@TheSun) May 3, 2020
'Neden iyileşemediğimi anlayamıyordum'
Durumunun sadece birkaç gün içinde kötüleşmesine inanmakta zorlandığını ve 'neden iyileşemediğini anlayamadığını' anlatan Johnson, ölüm ihtimaline ilişkin olarak da doktorların bir an 'bunu nasıl ilan edeceklerini düşünmeye başladıklarını' kaydetti.
İyileşmesi bir ay sürdü
Johnson, 27 Mart'ta Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra semptomlarının ağırlaşması üzerine 5 Nisan'da hastaneye kaldırılmış, ertesi gün de yoğun bakıma alınmıştı.
9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkan ve 12 Nisan'da taburcu edilen Johnson'ın iyileşmesi bir ay sürmüş ve 27 Nisan'da göreve dönmüştü.
Johnson, gördüğü tedaviyle 'hayatının kurtulduğunu, bunda hiçbir şüphe olmadığını' söylemişti.
Oğluna doktorlarının adını verdi
İşe döndükten 2 gün sonra 29 Nisan'da 6. kez baba olan Başbakan, oğluna yoğun bakımda kendisine bakan Dr. Nick Price ve Dr. Nick Hart'a atfen Nicholas adını vermişti.
Johnson'ın nişanlısı Carrie Symonds da bu doktorlar için "Boris'in hayatını kurtardılar" ifadesini kullanmıştı.
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