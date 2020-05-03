Eski Almanya Başbakanı Schröder’den çağrı: Rus karşıtı yaptırımlar kalkmalı

Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Avrupa Birliği’nin (AB) 2014’te Rusya’ya uyguladığı yaptırımları kaldırma çağrısı yaparak, özellikle mevcut ekonomik durumda Moskova ile işbirliğinin gerekli olduğunu vurguladı.

Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Tagesspiegel gazetesine demecinde AB’nin 2014’te Rusya’ya uyguladığı yaptırımları kaldırma çağrısı yaparak, özellikle mevcut ekonomik durumda Moskova ile işbirliğinin gerekli olduğunun altını çizdi.

'Rusya'nın işbirliği yapmaya hazır olması abartılmamalı'

Rusya'nın ‘İkinci Dünya Savaşı'nın korkunç geçmişinden’ sonra bile yeni Almanya ile işbirliği yapmaya hazır olmasının abartılmaması gerektiğine dikkat çeken Schröder, şöyle konuştu:

“Rusya’ya yönelik yaptırımları destekliyor olmamız buna aykırı. Birincisi, söz konusu yaptırımlar Rusya'da tarihi anılar uyandırıyor, ikincisi, Rus siyasetini değiştirmiyorlar.”

'Kriz ortamında Almanya'nın daha fazla işbirliğine ihtiyacı var'

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili kriz ortamında Almanya’nın ekonomisini zor zamanlar beklediğini söyleyen Schröder, ülkenin bu dönemde daha fazla işbirliğine ihtiyacı olduğunu, bu nedenle ‘anlamsız yaptırımların kaldırılması gerektiğini’ vurguladı.

'Rusya yaptırımlarla herhangi bir şeyi yapmaya zorlanamaz'

Schröder, “Yaptırımlar üzerinden Rusya’yı herhangi bir şeyi yapmaya zorlanabileceğini düşünen herkes yanılıyor. Hiçbir Rus devlet başkanı Kırım’ı Ukrayna’ya asla vermeyecek. Bu bir gerçek” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’nın doğusundaki durumu da dile getiren eski Almanya Başbakanı, barış içinde bir arada yaşamanın ancak Ukrayna'nın federal devlet olması ve bu devletin doğusunun daha fazla özerklik kazanması halinde mümkün olacağının altını çizdi.