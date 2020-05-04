Fransa'da kendilerini polis olarak tanıtıp izin belgesi sordukları kişilerden 25 bin euro çalan hırsızlar yakalandı

Fransa’da, polis olduklarını söyleyerek sokağa çıkma izin belgelerini kontrol ettikleri vatandaşların çantalarından 25 bin euro (175 bin 650 lira) çaldıkları belirlenen dört kişi hakim karşısına çıkacak.

Koronavirüs salgınına ilişkin tedbirlerin 11 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak kaldırılmasına karar verilen Fransa'da polis kılığına girerek hırsızlık yapan dört kişi yakalandı.

Fransa polisi, İran uyruklu olan kişilerin maske taktıklarını, polis olduklarını söyleyerek sokaktaki kişilerin dışarı çıkma belgesini sorduklarını sonra da çantalarını arama bahanesiyle nakit para ve değerli eşyaları çaldıklarını açıkladı.

Açıklamada, yedi mağdurun tespit edildiği ve bir tanesinden 12 bin euro çalındığı belirtildi.

Dört kişinin başkent Paris’in doğusundaki Meaux’da yargılanacağı bildirildi.

17 Mart’tan beri salgın nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Fransa'da vatandaşların sadece izin belgesi ile sokağa çıkmalarına izin veriliyor. Ülkede serbest dolaşımın sınırlandırılmasının 11 Mayıs’ta kaldırılması kararlaştırılırken, aynı tarihten itibaren kreş, ilk ve ortaokullar kademeli ve isteğe bağlı olarak açılacak. Bir sınıfta en fazla 15 öğrenciye izin verilirken, hijyen kurallarının yanı sıra ortaokulda maske kullanımı zorunlu olacak.

Fransa'da şimdiye kadar 168 bin 396 koronavirüs vakası tespit edilirken, 24 bin 895 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.