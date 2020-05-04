Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 306 kişi yaşamını yitirdi

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1199 artışla 203 bin 253'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 3 bin 696'sı yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 548 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 26 gündür düşmeye devam ediyor.

İyileşen kişi sayısı da 619 artarak 51 bin 371'e ulaştı.

Salgın nedeniyle hastane ve yaşlı bakımevlerinde 306 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı hastanelerde 15 bin 826'ya, bakımevlerinde ise 9 bin 375'e yükseldi. Böylece toplam can kaybı 25 bin 201 oldu.

Son 24 saatteki verilere göre, Fransa'da ölü sayısında düne göre artış yaşandı.

Öğrencilere 200 euro yardım

Başbakan Edouard Philippe, Senato'da yaptığı açıklamada, gelecek ay başında 25 yaşından küçük 800 bin öğrenciye 200 avro yardım yapılacağını belirtti.

Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesi Belediye Başkanlarının, okulların 11 Mayıs'ta açılmasına karşı çıkmasına değinen Philippe, okulların belirlenen tarihte açılmasının önemli olduğunu söyledi.

Philippe, ortaokul öğrencilere maske takmanın zorunluğu olacağını kaydetti.

Ülkede Kovid-19 tedbirlerinin daha uzun sürmemesi gerektiğini işaret eden Philippe, ekonomik hayatın ivedilikle tekrar başlaması gerektiğini belirtti.

Phillipe, salgının durumuna göre 29 Mayıs'tan itibaren ibadet yerlerinde toplu ibadetlerin yapılabileceğini bildirdi.

Kovid-19 tedbirlerinin aşamalı gevşetilmesi planı Senato'da reddedildi

Senato'da yapılan oylamada, hükümetin Kovid-19'a karşı aldığı tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesine yönelik açıkladığı plan 81 "evet" oyuna karşı 89 "hayır" ile kabul edilmedi. 174 senatör de çekimser oy kullandı.

Ulusal Meclis'te geçen hafta yapılan oylamada hükümetin söz konusu plan onaylanmıştı.

Meclis'te ve Senato'da yapılan oylamalar sembolik değere sahip olduğu için hükümetin bu planı 11 Mayıs'ta hayata geçirilecek.

Kovid-19 tedbirleri gevşetilecek

Fransa, Kovid-19 tedbirlerinin 11 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak kaldırılmasına karar vermişti. Serbest dolaşımın sınırlandırılmasının 11 Mayıs’ta kaldırılması kararlaştırılırken aynı tarihten itibaren kreş, ilk ve ortaokullar kademeli ve isteğe bağlı olarak açılacak. Bir sınıfta en fazla 15 öğrenciye izin verilirken hijyen kurallarının yanı sıra ortaokulda maske kullanımı zorunlu olacak.

Ülkede 11 Mayıs'ta kafe ve restoranların dışında iş yerleri, mağazalar, küçük müzeler ve kütüphaneler açılacak. Toplu taşıma araçlarında ve taksilerde maske takmanın zorunlu olacağı ülkede 100 kilometrenin üzerindeki seyahatlere zorunlu hallerde izin verilecek.