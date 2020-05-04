'Almanya, Kuzey Akım-2'ye yönelik ABD yaptırımlarına yanıt vermeyi planlamıyor'

Alman hükümeti tarafından hazırlanan rapora göre Berlin'in, ABD Başkanı Trump yönetiminin Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesini hedef alan yaptırımlarına yanıt verme planı bulunmuyor.

Alman kabinesi, ABD'nin Kuzey Akım-2'nin tamamlanması durumunda, hattan gaz alacak şirketlere yaptırım uygulama kararına ilişkin bir rapor hazırladı.

Raporda, "Hükümet, Kuzey Akım-2 yaptırımlarından sorumlu olanlara yönelik misilleme önlemleri, diplomatik yaptırımlar veya giriş yasakları tartışmasını başlatmayacak. Hükümet, bu tür tedbirlerin faydalı olmadığına inanıyor" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca raporda yaptırımlara karşı tedbirlerin yalnızca Avrupa Birliği (AB) ile yapılan anlaşma çerçevesinde uygulanabileceği belirtildi.

Öte yandan Alman vekiller, uluslararası yaptırımları reddettiklerini yineleyerek, projeye katılımın NATO için bir risk oluşturmadığını dile getirdi.

Raporda, "Federal hükümet, Almanya'nın Kuzey Akım-2 politikasının NATO'yu tehdit ettiği görüşünü paylaşmıyor" denildi.

Kuzey Akımı-2 projesi, Rusya'dan Almanya'ya kadar Baltık Denizi boyunca toplam 55 milyar metreküp kapasite ile iki hatlı bir boru hattının döşenmesini kapsıyor.

Gazprom, nisanda Fransız Engie, İngiltere'nin Royal Dutch Shell, Avusturya'nın OMV ve Almanya'nın Uniper ve Wintershall şirketleriyle yaklaşık 9.5 milyar dolarlık Kuzey Akımı-2 projesini finanse etmeleri konusunda anlaşmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Aralık'ta Rus doğalgazını Avrupalı tüketicilere taşıyacak olan Kuzey Akım-2 ve Türk Akım projelerine yönelik yaptırımların da yer aldığı 2020 yılı savunma bütçesini imzalamıştı.

Aynı gün ABD Maliye Bakanlığı, Kuzey Akım-2 ve Türk Akım projelerine yönelik yaptırımların yürürlüğe girdiğini ve Washington’un boru hatlarının yapımını gerçekleştiren şirketlerden çalışmalarını derhal durdurmalarını talep ettiğini açıklamıştı.