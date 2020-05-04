İtalya'da son 24 saatte 195 kişi Kovid-19'dan yaşamını yitirdi

Kovid-19 salgını yüzünden 56 gündür sıkı tedbirlerin uygulandığı ve bugün önlemlerin kademeli olarak gevşetilmeye başlandığı 2. aşamaya geçen ülkede, salgına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif Kovid-19 vaka sayısı 99 bin 980'e geriledi. Aktif vaka sayısı, 10 Nisan'dan bu yana ilk kez 100 bin eşiğinin altına düştü.

Ülkede bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 211 bin 938 oldu.

İyileşenlerin sayısı bugün 1225'lik artışla 82 bin 879'a çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 195 artarak 29 bin 79’a yükseldi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 1501 olan sayı bugün 1479'a geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar 2 milyon 191 bin 403 test yapıldı.

Salgından en çok etkilenen bölge Lombardiya'da son 24 saatte yaşamını yitirenlerin sayısı 63 oldu.