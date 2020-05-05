Başbakan yardımcılığı umudu suya düşen Saakaşvili: Yeni görevim önümüzdeki günlerde açıklanacak

Eski Gürcistan Devlet Başkanı ve Odessa Valisi Saakaşvili, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in önümüzdeki birkaç gün içinde kendisine bir görev vereceğini iddia etti.

Eski Gürcistan Devlet Başkanı ve Odessa Valisi Mihail Saakaşvili, daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in kendisine reformlardan sorumlu başbakan yardımcılığı görevini teklif ettiğini duyurmuştu.

Ancak sonra Ukrayna hükümetinin, ülke parlamentosuna sunduğu teklifi, yeterli destek bulmadığı gerekçesiyle geri çektiği, Saakaşvili’ye başka bir görev verileceği bildirilmişti.

Saakaşvili, Ukrayna medyasına açıklamasında, "Sanırım, Devlet Başkanı önümüzdeki bir iki gün içerisinde somut bir şey duyuracak. Tam olarak ne zaman bunu yapacağını bilmiyorum, bu onun kararı" ifadelerini kullandı.

"Ben görev arayan, koltuk sevdalısı değilim. Koltuklara alerjim var" diyen Saakaşvili, hangi alanda görev alacağı ve ne yapacağı sorusuna yanıt vermeyi reddederek, "Devlet Başkanı ilan etmeden yorum yapmam etik olmaz" diye ekledi.

Görevini kötüye kullanma suçlamasıyla kendi ülkesi Gürcistan’da yargılanıp vatandaşlığı elinden alınan Saakaşvili, 2015’te Ukrayna siyaset sahnesinde Odessa valisi olarak belirmiş, dönemin Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko’nun yakın müttefiklerinden birisi olmuştu.

Ancak iki siyasetçinin arası bir süre sonra açılmış, 'anlamlı reformlar gerçekleştirememekle' itham edilen Saakaşvili’nin Ukrayna vatandaşlığı, Poroşenko tarafından elinden alınmıştı.

Saakaşvili’nin Ukrayna vatandaşlığı geçen yıl Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından geri verilmişti.