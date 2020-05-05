Tartışmalı Fransız yazar Houellebecq: Banal koronavirüsten sonra dünya aynı, sadece biraz daha kötü olacak

İslam karşıtlığı dahil görüşleriyle tartışma yaratan Michel Houellebecq, pandeminin bir dönüm noktası oluşturacağına dair yaygın görüşü reddetti. Ünlü Fransız yazar, 'banal' diye nitelediği koronavirüsten sonra 'dünyanın aynı olacağı, sadece daha beter hale geleceği' öngörüsünde bulundu.

Fransa'nın tanınmış olduğu kadar tartışmalı yazarı Michel Houellebecq, post koronavirüs dönemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hayranlarının 'nihilist, bireyci çağın modern peygamberi' gözüyle baktıkları Michel Houellebecq, Fransız devlet radyosuna yaptığı açıklamada, pandeminin bir dönüm noktası oluşturacağına dair yaygın görüşü reddetti.

1998 tarihli 'Temel Parçacıklar' kitabıyla uluslararası şöhreti yakalamış olan Fransız yazar, "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak tarzı beyanlara bir saniye bile inanmıyorum. Karantinadan sonra yeni bir dünyaya uyanmayacağız. Aynı, sadece biraz daha kötü olacak" dedi.

"We will not wake up after the lockdown in a new world. It will be the same, just a bit worse," says Houellebecq https://t.co/jrH1Jt9Vba — Bojan Pancevski (@bopanc) May 4, 2020

"Salgının sonuç verme şekli son dece normal" diye devam eden Houellebecq, 'banal virüs' diye nitelediği koronavirüsün 'hiçbir mükafat verici yanının olmadığını, cinsel ilişkiyle bile bulaşmadığını' dile getirdi.

Ancak 'salgının beraberinde getirdiği sosyal mesafe kuralları ve evde çalışma uygulamasının insanları tecrit etme ve atom gibi ayrıştırmaya yönelik teknolojik baskıyı tırmandıracağını' söyleyen Houellebecq, bunun 'insan ilişkilerini daha da modası geçmiş, değersiz hale getirmeye yönelik baskıları artırmak için mükemmel bir mazeret olarak kullanılacağını' öngördü.

Bazı yazarların koronavirüs pandemisinin yarattığı ortamı kendisinin 2005 tarihli, 'La Possibilité d'une île' (Bir Ada Olanağı) isimli akoliptik kitabında tasvir ettiği insanlığın son dönemiyle kıyaslamasını 'saçmalama' olarak değerlendiren Houellebecq, şu mesajları verdi:

"Batı'nın dünyanın en zengin ve en gelişmiş bölgesi olmaya dair ebedi ulvi bir hakkı bulunmuyor."

"Aslında bu durumun uzun zaman önce sona erdiğini söylemek, yepyeni bir haber vermek olmaz."

Coronavirus : pour Michel Houellebecq, le monde d'après "sera le même, en un peu pire"https://t.co/zA037S7W4o pic.twitter.com/iP2ouw9JD6 — franceinfo (@franceinfo) May 4, 2020

Kendisinden 34 yaş küçük Çinli bir öğrenciyle evli olan 64 yaşındaki Fransız yazar, koornavirüsten can kaybı sayılarının bile bildiğimiz dünyayı yansıttığını belirtti.

"Fransa, İspanya ve İtalya'dan daha iyi çıktı, ama Almanya kadar iyi yapamadı. Bunda büyük bir sürpriz yok" diyen Houellecq, 'Fransız edebiyat dünyasının yıldız isimlerinin dağ veya deniz kenarındaki villalarında rahat yaşam sürerken koronavirüsle ilgili ahkam kesmeleriyle' de alay etti.

Paris'te kule sitelerde bulunan evinde kendini karantinaya alıp almadığına açıklık getirmeyen, ama sıkı karantina kuralları yüzünden kapısından 1 kilometreden fazla mesafeye yürüyememekten yakınan Houellecq, "Bir yazarın yürümeye ihtiyacı vardır. Dinamik bir hızla birkaç saat yürümek olanağın yoksa, yazı yazmaya çalışman tavsiye edilmez. Düşüncelerle görüntülerin yazı masası başında birleşerek biriktirdiği sinirsel gerginlik çözülüp dağılamaz ve yazarın zavallı kafasında dönüp durmaya devam eder ki bu da delirtmese bile çabucak dikkatini dağıtır" dedi.

Sigara tiryakiliği bilinen ünlü yazar, "Herkesin yaşamının aynı değerde olmadığı hiç bu kadar kaygısızca izah edilmemişti. Belli bir yaştan sonra - 70, 75, 80 mi - sanki çoktan ölmüşüz gibi" diye ekledi.

İslam dini ve Müslümanlarla ilgili açıklamaları nedeniyle 'ırkçı hakaret ve halklar arasında nefreti teşvik etmekle' suçlanan, bu yüzden hakkında açılan davadan 'İslamiyet'i eleştirmenin ırkçılık olmadığı' gerekçesiyle beraat etmiş olan Houellebecq'in 'Fransa'nın 2022'de Müslüman cumhurbaşkanı seçeceği ve şeriat yönetimine geçeceği' temasını işlediği 'Submission' (Biat) romanının yayımlandığı gün, 7 Ocak 2015'te Charlie Hebdo hiciv dergisine cihatçılar katliam düzenlemişti. Houellebecq, geçen yıl Legion d'honneur ödülüne layık görülmüştü.