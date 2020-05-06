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    İspanya'da koronavirüs

    İspanya'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan OHAL 24 Mayıs'a uzatıldı

    © REUTERS / SERGIO PEREZ
    Avrupa
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    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyada en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan İspanya'da 14 Mart'ta başlayan olağanüstü hal (OHAL) uygulaması 24 Mayıs'a kadar uzatıldı.

    Sol koalisyon hükümetinin sunduğu, 9 Mayıs'ta sona erecek OHAL'in iki hafta daha uzatılmasıyla ilgili tezkere, mecliste yapılan oylamada 178 evet, 97 çekimser ve 75 hayır oyuyla kabul edildi.

    İspanya Anayasası gereği OHAL'in uzatılması için her 15 günde bir meclis onayı gerekirken, Kovid-19'un başlamasından bu yana 4. kez meclisin onayını isteyen hükümetin bu kez destek bulmakta oldukça zorlandığı görüldü.

    İspanya- Koronavirüs
    © REUTERS / ENRIQUE CALVO
    Koronavirüs mücadele eden İspanya'da 18 Mart'tan bu yana en düşük ölü sayısı

    OHAL ile ilgili ilk üç tezkereye destek veren ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) bu kez çekimser oy kullandı.

    PP lideri Pablo Casado, basit çoğunluğun yeterli olduğu tezkerenin kabul edilmesine, bu kez "çekimser" oy kullanarak yardım ettiklerini ancak bunun hükümete son uyarıları olduğunu söyledi.

    Hükümetin açıkladığı kademeli normalleşme sürecini "Rus ruleti yapıyorsunuz" diyerek eleştiren Casado, 15 gün içinde bir "B planı" sunmaması halinde Kovid-19 ile mücadelede hükümete destek vermeyeceklerini savundu.

    OHAL'in uzatılmasıyla ilgili son iki tezkereye "hayır" oyu kullanan, mecliste 3. büyük parti konumunda olan aşırı sağ görüşlü Vox partisinin lideri Santiago Abascal da "virüse karşı dünyanın en kötü yönetimini göstermek ve komünist politikalar izlemekle" suçladığı hükümetin istifasını isteyerek, hükümeti düşürmek için meclise güvensizlik oyu önergesi sunabileceklerini ifade etti.

    Başbakan Pedro Sanchez ise "Şu anda OHAL'i uzatmamak büyük bir hata olur ve affedilemez. Hedeflerimize yakınız ama bu arada dolaşımla ilgili kısıtlamaları korumamız gerekiyor. Bunu, hayatlarını kaybedenler, hastalıkla mücadele edenler ve sağlık çalışanları için yapmalıyız." dedi.

    Sanchez ayrıca Kovid-19'dan hayatlarını kaybedenler için gelecek hafta ülkede yas ilan edeceklerini de duyurdu.

    Mecliste azınlık konumunda olan sol koalisyon hükümeti, muhalefetteki Vatandaşlar (C's) ve Bask Milliyetçi Partisi'nin (PNV) desteğiyle OHAL'i iki hafta daha uzattı.

    PNV'nin hükümete destek vermek için şart koştuğu, salgının sadece merkezi hükümet tarafından değil, özerk hükümetler tarafından da eş zamanlı yönetilmesiyle ilgili talep, ayrı bir önerge ile kabul edildi. 

    Meclisteki mevcut şartlarda, OHAL'in 24 Mayıs'tan sonra uzatılması öngörülmüyor.

    İspanya'da kademeli normalleşme süreci

    Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında 14 Mart'tan bu yana olağanüstü halin uygulandığı İspanya'da hükümet, kademeli normalleşme sürecini 4 Mayıs'ta başlatmıştı.

    Dört aşamalı sürecin "0 seviyesi" olarak adlandırılan ilk adımı kapsamında, restoran ve küçük işletmeler yarım randımanlı olarak açılmıştı. Restoranlara sadece paket servis ve eve sipariş izni verilirken, diğer küçük işletmelere müşterileriyle randevulu çalışma hakkı tanınmıştı. 

    Ülke genelinde 11 Mayıs'ta geçilmesi beklenen "1. seviyede" ise pazar yerleri, kafeterya ve restoranların terasları ile kütüphanelerin de kısıtlı hizmetle açılması öngörülüyor.

    Seviyelerdeki geçiş süreçleri, virüsün yoğunluğuna bakılarak İspanya'daki her özerk bölgede farklı tarihlerde olabilirken, 2. ve 3. seviyelere geçişlerde Kovid-19'un en fazla görüldüğü Madrid ve Katalonya'daki takvimin, diğer bölgelere nazaran uzayabileceği belirtiliyor.

    Kovid-19 salgınının en az görüldüğü Balear ve Kanarya adalarında bulunan dört adada, 4 Mayıs'ta doğrudan "1. seviyeye" geçilmişti.

    Etiketler:
    Olağanüstü hal (OHAL), OHAL, Kovid-19, İspanya
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