İsveç’te koronavirüs dolandırıcılığıyla mücadele etmek için bir müfettiş tayin edilecek

İsveç'te hükümet koronavirüs salgını nedeniyle işletme ve insanlara tahsis edilen yardımların kötüye kullanılmamasını ve suç şebeklerine gitmemesini sağlamak için bir müfettiş atadı.

Şimdiye kadar 24 bine yakın koronavirüs vakasının görüldüğü, Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 3 bin kişinin öldüğü İsveç’te salgının etkilerini azaltmak adına yapılan yardımlar ve alınan önlemler için yeni bir karar alındı.

Sweden appoints 'anti-fraud general' to counter abuse of coronavirus support packages https://t.co/NODgY2mdjU — The Local Jobs (@TheLocalJobs) May 7, 2020

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Koronavirüs için harcanan paraların kötüye kullanılmaması için bir müfettiş tayin edileceğini duyuran Adalet ve Göç Bakanı Morgan Johansson, yaptığı basın açıklamasında, “Kriz dönemlerinde, birçok insan nasıl yardım edebileceğini düşünür. İşte çoğumuzun yaptığı şey bu ancak hepimizin değil. Diğerleri kamu araçlarından ne kadar koparabileceğini düşünür. Buna karşı naif olmamalıyız" ifadelerini kullandı.

"Yanlış cebe giren her kuruş, halkın parasını çalmak anlamına geliyor. Harcadığımız para krizi yönetmek için kullanılmalı ve suç şebeklerinin cebine girmemeli" diyen bakan, müfettişi “Dolandırıcılıkla mücadele şefi” olarak adlandırdı.

Hükümetin sağladığı yardım paketlerin nasıl kullanıldığını, şüpheli veya usulsüzlük durumlarda uyarıda bulunacak olan müfettiş, aynı zamanda dolandırıcılığa karşı yasa önerebilecek.

İsveç'te hükümetin aldığı önlemler paketi; geçici işten çıkarmalara karşı yeni bir sistemin geliştirilmesi, 2. ile 14. gün arasındaki hastalık harcamalarının devlet tarafından karşılanması ve hastalığın ilk günü için de bir telafi bedeli ödenmesi, işverene uygulanan vergilerin azaltılması, işsizlik sigortasının artırılması, çalışma biçimlerini değiştirmek zorunda kalan işletmelerin desteklenmesi içeriyor.