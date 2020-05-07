Londra, Türkiye'den satın aldığı 400 bin tıbbi önlüğü standartlara uymadığı için depoya kaldırdı: Üretici şirket şaşkın

Boris Johnson hükümeti, bu açığı kapatmak için Türkiye'den satın aldığı tıbbi ekipman içinde 400 bin önlüğün standartlara uymadığı için kullanılmaz durumda olduğunu teyit etti. Önlükleri satan Selegna Tekstil, İngiliz yetkililerden hiçbir şikayet almadığını belirtti.

Çin'in koronavirüs salgını çıktığını aralık sonunda Dünya Sağlık Örgütüne bildirmiş olmasına rağmen birkaç ay sonra salgına tümüyle hazırlıksız yakalanan Britanya hükümeti, bu açığı kapatmak için Türkiye'den satın aldığı tıbbi ekipman içinde 400 bin önlüğün standartlara uymadığı için kullanılmaz durumda olduğunu teyit etti.

Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) çalışanlarının ihtiyaç duyduğu kişisel koruyucu ekipmanı ithal etmeye girişen Britanya hükümeti, nisanda Türkiye'den toplam 84 tonluk ekipman alımı gerçekleştirmişti.

Ancak Daily Telegraph gazetesi, Türkiye'den getirilen önlüklerin Britanya'daki standartları karşılamadığı, önlüklerin depoda bekletildiğini duyurdu. Bunun üzerine Boris Johnson hükümeti de önlüklerin kalite kontrol kriterlerini karşılayamadığını teyit etti.

Government confirms 400,000 Turkish gowns are useless for NHS https://t.co/f5A8GWusR5 — The Guardian (@guardian) May 7, 2020

'Johnson hükümetinin sağlık fiyaskosunda yeni perde'

The Guardian gazetesi şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye'den kişisel koruyucu ekipman alımı haftalar önce bakanlar tarafından NHS'nin eksikliğini giderecek 'çok önemli' sevkiyat diye göklere çıkarılıyordu, ancak birkaç kez ertelenen sevkiyat tam bir fiyaskoya döndü."

Gazete, Kuzey İrlanda Bakanı Brandon Lewis'in önlüklerin tıbbi açıdan kullanılamaz olduğunu doğrulamasıyla 'son darbenin' indiğini dile getirdi.

Remember those 400,000 Turkish surgical gowns Britain needed so badly? They’re not fit for use. https://t.co/XglcnQjJLp pic.twitter.com/nkDuN0Zlsl — The Washington Post (@washingtonpost) May 7, 2020

Kuzey İrlanda Bakanı Brandon Lewis "Kişisel koruyucu ekipman olarak yeterince iyi oldukları görüşü hakimdi, buraya ulaştıklarında ekipler yeninden inceledi ve doğru standarta uygun olmadığı görüşüne vardı, dolayısıyla kullanmama kararı aldı" dedi.

Koronavirüsle en ön cephede mücadele eden sağlık çalışanların standartlara uygun korunmasına bağlı kalmaları gerektiğini belirten Lewis, bir şeylerin yolunda gitmediğine dair şüphe varsa güvenliğe öncelik vermek ve doğru standartlarda doğru ürünler olduğuna güvenilenleri kullanmak icap ettiğini vurguladı.

400,000 Turkish PPE gowns flown in by RAF's on-off-on flight are USELESS https://t.co/ondKpwdfnX pic.twitter.com/E75U5wHeIt — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) May 7, 2020

The Guardian, 'Türkiye'den sevkiyatın tek bir sevkiyatten ibaret olduğunu söyleyen bakanın durumu önemsiz göstermeye çalıştığını' ifade etti. 'Çok güçlü sevkiyatların' yolda olduğundan söz eden Lewis'in diğer yandan Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı'nın önlükler için ödenen ücretin iadesini alıp alamayacağına açıklık getirmediğine dikkat çekti.

BBC Türkçe, koruyucu önlükleri satan Selegna Tekstil şirketinden Mehmet Düzen'le konuştuklarında, şirketin herhangi bir şikayet almadığı yanıtıyla karşılaştıklarını duyurdu.

The Turkish supplier of medical gowns that the NHS has deemed substandard tells the @FT that he delivered exactly what was promised and says he's received no complaints. He said: "I am upset because everyone knows what efforts we made during that time”. https://t.co/SXiQNK3KTa — Laura Pitel (@laurapitel) May 7, 2020

'Bütün ürünler sertifikalı'

Sattıkları ürünler hakkında herhangi bir şikayet almadıklarını, NHS, İngiltere2nşn Ankara Büyükelçiliği ya da hükümet yetkililerinin kendileriyle şikayet için temasa geçmediğini söyleyen Mehmet Düzen, "Önlüklerin kumaşı sertifikalı. Bütün ürünler sertifikalı. Bir sorun varsa, bir araştırma yapıp bize bildirebilirlerdi" dedi.

Turkish gown supplier responsible for "unfit" UK PPE order defends its stock as "certified"https://t.co/rNJn313jHQ pic.twitter.com/3x0bFvWmw0 — BBC News (World) (@BBCWorld) May 7, 2020

Daha dün NHS ile temas halinde olduğunu ve önlüklerde bir sorundan bahsedilmediğini aktaran Düzen, Selegna Tekstil'in şirket olarak herhangi bir kusuru varsa profesyonel şekilde ele almaya hazır olduğunu vurguladı.