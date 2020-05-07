Kommersant: AB, Balkanlar için Marshall Planı hazırlıyor

Avrupa Birliği (AB), Batı Balkan ülkeleri liderleriyle "Zagreb Zirvesi" kapsamında video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi. Balkan ülkelerine 3.3 milyar euro aktaran ve yeni 'Marshall Planı' olarak anılan büyük bir yatırım planı üzerinde çalışan AB, Rusya ve Çin'in bölgedeki nüfuzuna karşı koyma amacı güdüyor.

Zagreb Zirvesi'nde konuşan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, ana maddesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını olduğunu belirterek, "Bu krizi aşmak AB olarak bizlerin ve Batı Balkan ülkelerinin ortak hedefidir. Bu nedenle AB olarak bölge ülkelerine olan desteğimizi göstermek üzere bir dizi kararlar aldık. AB olarak bugüne kadar Balkan ülkelerine 3.3 milyar Euro yardımı kısa ve orta vadede ulaştırdık" dedi.

Avrupalı liderler ise, AB Komisyonu'na çağrıda bulunarak Balkanların ekonomisinin güçlendirilmesi ve AB'yle bağlarının pekiştirilmesi için sonbahara doğru büyük yatırım planını uygulanmasını istedi.

Söz konusu plan, daha şimdiden yeni 'Marshall Planı' olarak adlandırılıyor. Nitekim Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Balkan gazetecilerle yaptığı sohbette planın özünün tam da bu olduğunu belirtti.

Kommersant'a konuşan Avrupalı diplomatlar, AB'nin yeni Balkan politikasının amaçlarından birinin Rusya ve Çin'in bölgedeki nüfuzuna karşı koymak olduğunu kabul etti.

Reuters'e konuşan Zagreb Zirvesi'nin hazırlanmasında yer alan bir diplomat da, bu amacın varlığını şu sözlerle doğruladı:

"Zirve, kendiliğinden bir sinyal gönderiyor. AB'yle birlik olmanızı istiyoruz. Ancak bununla birlikte, her istediğinizde Rusya ve Çin'le iş yapamayacağınızı da söylemek istiyoruz."