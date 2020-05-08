Eğitim uçuşu sırasında iki pilotun hayatını kaybettiği Hırvatistan’da savunma bakanı istifa etti

Hırvatistan Hava Kuvvetleri’ne ait ZLIN tipi bir eğitim uçağının, Adriyatik Denizi kıyısındaki Zadar kenti yakınlarında düşmesi sonucu biri kıdemli pilot, diğeri öğrencisi olmak üzere iki asker ölmüştü.

Krsticevic, bugünkü basın toplantısında, “Askerleri kaybetmek, her bir savunma bakanı ve her bir subay için ağır bir duygu. Önemli olan titiz bir soruşturmanın gerçekleştirilmesi. Bugün istifa ediyorum” diyerek ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi.