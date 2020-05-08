DSÖ: Çin’deki hayvan pazarı virüsün yayılmasında rol oynadı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasında Çin'deki hayvan pazarının rol oynadığını ancak konuyla ilgili daha kapsamlı bir araştırma yapılması gerektiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüs salgınının kaynağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

DSÖ'nün Gıda Güvenliği ve Hayvan Hastalıkları Uzmanı Dr. Peter Ben Embarek, virüsün yayılmasında Çin'in Vuhan şehrinde yer alan hayvan pazarının etkisi olduğunu belirterek "Pazar olayda bir rol oynadı, bu açık. Ama nasıl bir rol. Virüsün kaynağı mı, yayılmasını sağlayan bir ortam mı yoksa pazar çevresinde bazı vakaların tespit edilmesi tesadüf mü?" dedi.

Embarek, canlı hayvanların mı, enfekte olmuş satıcıların mı yoksa alışveriş yapanların mı virüsü dolaşıma soktuğunun net olmadığını söyledi.

Bunun kesinleşmesi için kapsamlı bir araştma yapılması gerektiğini ifade eden Embarek, "Çin bu araştırmaları yapmak için gereken tüm uzmanlığa sahip. Bunun için çok nitelikli araştırmacıları var" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın virüsün Vuhan'daki bir laboratuvarda ortaya çıktığını iddialarına direkt olarak değinmeyen Embarek, 2012 yılında Suudi Arabistan'da ortaya çıkan ve Orta Doğu'da yayılan bir koronavirüs olan MERS (Orta Doğu Solunum Sendromu) virüsünün kaynağı olarak develerin tanımlanmasının da bir yıl sürdüğünü vurguladı.

Embarek ayrıca, dünya çapındaki tüm canlı hayvan pazarlarının hijyen koşullarının iyileştirilmesi ve bazılarının kapatılması gerektiğini belirtti.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgının başladığı Çin'in Shenzhen şehrinde, köpek ve kedi eti satışı ve tüketimi 1 Mayıs'ta yasaklandı. Ancak ülkenin bazı kentlerinde kurbağa ve kaplumbağa satılmaya devam ediyor.