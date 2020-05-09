Gürcistan, Saakaşvili'nin atanması nedeniyle Kiev'deki büyükelçisini geri çağırdı

Eski Gürcistan Devlet Başkanı ve eski Odessa Valisi Mihail Saakaşvili'ye Ukrayna'da resmi bir görev verilmesinin ardından Gürcistan Kiev'deki büyükelçisini geri çağırdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Saakaşvili'yi Ukrayna Reformları İcra Komitesi Başkanı olarak ataması, Tiflis yönetiminin tepkisini çekti.

Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, Kiev büyükelçisini konuyla ilgili istişarelerde bulunmak üzere Tiflis'e çağırdıklarını belirtti.

Zalkaliani, "Bu, diplomatik ilişkilerde kabul edilmiş, ikili ilişkilerde belirli sorunların doğduğunu gösteren bir uygulama. Bu nedenle, gelecek atılacak adımların belirlenmesi için büyükelçimizle istişarelerde bulunmamız gerekiyor" dedi.

Dün Ukrayna Devlet Başkanlığı basın servisinden Saakaşvili'nin atanma kararına ilişkin yazılı açıklama yapılmıştı.

Zelesnkiy'in Saakşvili'yi atanması nedeniyle tebrik ettiği belirtilen açıklamada, "Saakaşvili'nin, ülke hayatında önemli değişikliklerin hayata geçirilmesine yardımcı olacağına inanıyorum" ifadelerine yer verilmişti.