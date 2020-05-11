Merkel'i Hitler ile karşılaştıran Maltalı büyükelçi istifa etti

Malta’nın Finlandiya Büyükelçisi Michael Zammit Tabona, Almanya Başbakanı Angela Merkel’i Hitler ile kıyasladığı sosyal medya paylaşımlarının tepki çekmesi üzerine görevinden istifa etti.

Facebook hesabından yaptığı paylaşımda İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesine atıfta bulunan Michael Zammit Tabona, “75 yıl önce Hitler’i durdurduk. Angela Merkel’i kim durduracak? Hitler’in Avrupa’yı kontrol etme hayalini o gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.

Tabona her ne kadar sonra bu mesajını silse de, ifadeleri Twitter’dan paylaşıldı ve büyükelçi büyük tepki çekti.

A statement by Malta's ambassador to Finland, appointed after making donations to the governing party (you won't find this in Politico Europe's interview with our foreign minister): pic.twitter.com/UTUrOOpT77 — Matthew Caruana Galizia (@mcaruanagalizia) May 10, 2020

Dışişleri Bakanı özür diledi

Bunun üzerine bir açıklama yapan Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo, Tabona’nın bu ifadelerinin ‘düşüncesizlik’ olduğunu belirtti ve Almanya Büyükelçiliği’nden özür diledi.

Diplomatların sosyal medya paylaşımları konusunda dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Bartolo, Tabona’nın Angela Merkel ile ilgili sözlerinin ‘Malta ve Almanya arasındaki karşılıklı saygı ve dostluğu’ yansıtmadığını söyledi.

Yapılan açıklamada, “Bakan Bartolo, Malta Hükümeti'nin iki ülke arasındaki güçlü ve uzun soluklu ikili ilişkileri derinleştirme taahhüdünü yineler” denildi.

Michael Zammit Tabona gelen tepkiler üzerine istifa ederken, Dışişleri Bakanlığı’nın bu talebi derhal işleme koyduğu belirtildi.

Tabona, 2014 yılından bu yana Finlandiya’da yerleşik olmayan büyükelçi olarak görev yapıyordu.