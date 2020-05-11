Macaristan Dışişleri, İskandinav ülkelerinin büyükelçilerini bakanlığa çağırdı: Yalan haber yaydılar

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesi hakkındaki açıklamaları nedeniyle İskandinav ülkeleri Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç'in Budapeşte büyükelçilerinin bakanlığa çağrıldığını söyledi. Szijjarto, "Macaristan hakkında yalan haber uydurup doğruyu söylemediler" ifadelerini kullandı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç'in Budapeşte büyükelçilerinin bakanlığa çağırıldığını belirtti.

İskandinav ülkeleri dışişleri bakanlarının Macaristan'da koronavirüse karşı alınan önlemlerle ilgili yasaya karşı çıkan açıklamalarına tepki gösteren Szijjarto, "Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç dışişleri bakanları, Macaristan'ın parlamentoda kabul ettiği koronavirüs kanunu hakkında endişelenen Avrupa Konseyi Başkanı'na desteklerini açıkladı. Bu bakanlar ayrıca ayrı ayrı açıklama da yaptılar ve Macaristan hakkında yalan haber uydurup doğruyu söylemediler" ifadelerini kullandı.

Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç'in dışişleri bakanlarının 'kendi ülkeleriyle meşgul olması gerektiğini' belirten Szijjarto, söz konusu ülkelerin Budapeşte büyükelçilerinin bakanlığa çağrıldığını bildirdi.

Kovid-19'a karşı tedbir amacıyla hazırlanan ve 30 Mart'ta parlamentoda kabul edilen yasaya, muhalefet partileri, hükümete 'sınırsız süre boyunca her şeyi yapabilme gücü' verdiği gerekçesiyle destek vermemişti.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buriç'in yazdığı bir mektupta Macaristan'ı demokratik arka planı ve ifade özgürlüğü konusundaki sorunları hakkında ilk uyaranlar arasında yer aldı.