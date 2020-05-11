Almanya, koronavirüs aşısı geliştirmeye 750 milyon euro tahsis etti

Eğitim ve Araştırma Bakanı Anja Karliczek, Angela Merkel hükümetinin koronavirüs aşıları geliştirme, üretim ve dağıtım programına 750 milyon euro harcamaya karar verdiğini duyurdu.

Baaşbakan Angela Merkel ile görüşmesinin ardından basını bilgilendiren Eğitim ve Araştırma Bakanı Anja Karliczek, 750 milyon euroluk kaynak açıkladığı koronavirüs aşıları araştırma-geliştirme çalışmalarının halihazırdaki istisnai durumda çok karmaşık, zaman alan ve pahalı bir süreç olduğunu belirtti.

Karliczek: Neuer Schub für die Suche nach Impfstoff gegen Corona https://t.co/2JzM6GeqPs pic.twitter.com/TQ5uCXesaI — Bildung (@bildung) May 11, 2020

Bu finansmanla Almanya'nın aşı geliştirme ve üretme kapasitesinin çapını genişleteceklerini vurgulayan Karliczek, aşının mümkün olduğu kadar çabuk elde edilmesi için Alman hükümetinin her şeyi yaptığını, ancak en erken 2021 ortasından önce aşı geliştirilmesinin beklenmediğinin altını çizdi. "Etkili bir aşı, normalliğe dönüşün anahtarıdır" derken "Yine de mucize beklememeliyiz" uyarısını yaptı.

Forschungsministerin Karliczek hat ihr 750-Millionen-Euro-Programm für die Erforschung eines Corona-Impfstoffes erklärt. Doch zugleich dämpft sie die Erwartungen. https://t.co/1becTLSHJz — Handelsblatt (@handelsblatt) May 11, 2020

Programın Almanya’nın koronavirüs aşısının geliştirilmesi yönündeki uluslararası çabalarını tamamlayıcı nitelikte olduğunu söyleyen Karliczek, "Aşı bulunur bulunmaz ve onay alır almaz, üretimin hızla ve çok geniş çapta hem burada Almanya'da hem de dünya çapında başlaması lazım" dedi.

Eğitim ve Araştırma Bakanı, program sayesinde aşının geliştirilme aşamasında daha fazla insan üzerinde deney yapılmasının mümkün olacağını, bu şekilde daha hızlı ilerleme kaydedileceğini, çalışmalara katılımın yalnızca gönüllülük esasına dayanacağını anlattı.

Alman hükümeti, aşının bileşenlerinin sağlanması ve aşıyı üretecek firmalarla yapılacak anlaşmalar noktasında aktif rol oynamayı planlıyor.

Almanya'da 2008'de kurulmuş ilaç şirketi BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının ilk klinik denemelerine nisanda onay verilmişti.

Şirketin denemelerini yaptığı BNT162b1 aşısı, kanser immünolojisi konusundaki geniş çaplı araştırmalarına dayanıyor.