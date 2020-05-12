Yasağı delip balık tutan ünlü şef Ramsay'e tepki yağdı

Salgın tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen balık tutmaya çıkan, üstelik avladığı balıkları Instagram'da paylaşan ünlü İngiliz şef Gordon Ramsay, büyük tepki çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Karantina kuralları zenginleri kapsamıyor galiba, yasaklar sadece biz fakirler için" eleştirisinde bulundu.

Mutfak dünyasının ünlü ismi Gordon Ramsay, karantina kurallarını hiçe sayarak İngiltere'nin Cornwall sahillerinde balık tutmaya çıktı. Bununla kalmayan ünlü şef, elinde balıklarla verdiği pozu Instagram hesabında paylaştı. Ayrıca bir de video paylaşarak iki balıkla nasıl bir yemek hazırlayacağı anlattı.

Ancak Ramsay’nin bu hareketi büyük tepki topladı. Evden çıktığı için şefin cezalandırılmasını isteyenler de oldu.

Ünlü şefin takipçilerinden biri, "Tecritteyken balık tutamıyoruz diye biliyorum, öyle değil mi?" derken, bir başkası Ramsay'nin davranışını saygısızlık olarak nitelendirdi ve "Haftada defalarca balık tutan biri olarak izolasyonda bir kere bile bunun için dışarı çıkmadım" ifadelerini kullandı.

Bir başka kullanıcı, "Balık avlamak bir spor değildir. Balık için dışarı çıkmak büyük sorumsuzluk" diye yazdı.

Bir kullanıcının, "Karantina kuralları zenginleri kapsamıyor galiba, yasaklar sadece biz fakirler için" yorumu da dikkat çekti.

İlk tepki değil, uyarı bile aldı

Gordon Ramsay daha önce de karantina döneminde ailesiyle birlikte Cornwall'daki yazlık evine yerleşmesiyle komşularının tepkisini çekmişti. Bölgede sürekli olarak yaşayanlar, ikinci evleri olanların karantina döneminde taşınmalarını, bölgeye virüs getirme riskinden dolayı tehlikeli görüyor.

Ramsay'ın uzun süren bisiklet gezileri, bisiklet sürerken kırmızı ışık kuralına uymaması, ona olan öfkeyi daha da artırdı. Ünlü şef, izolasyon kurallarını hiçe saydığı gerekçesiyle sahil güvenlik görevlilerinden uyarı da almıştı.