İspanya, yurt dışından gelenleri 14 gün boyunca karantinada tutacak

İspanya, yurt dışından gelecek olanlara 14 gün karantina kuralının uygulanacağını duyurdu. Zorunluluk bu cuma günü başlayacak ve olağanüstü hal bitene kadar sürecek.

Avrupa’da koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya’da Sağlık Bakanlığı, yurt dışından ülkeye gelecek olan kişilerin 14 gün karantinaya alınması gerektiği yönünde bir karar aldı.

Resmi gazetede yayımlanan karar göre, karantina uygulaması 15 Mayıs’ta başlayacak ve acil durum boyunca devam edecek. 24 Mayıs’ta bitmesi beklenen acil durumun, uzatılması halinde seyahat kısıtlaması da uzatılacak.

Maske zorunlu

İspanya’ya gelen yabancılar, karantina süreci boyunca evlerde ya da pansiyonlarda kalacak. Sadece acil durumlarda ve gıda ya da ilaç almak, doktora gitmek amacıyla dışarı çıkmaya izin verilecek. Maske takmak zorunlu olacak.

Sınır kontrolleri artırıldı

Sınır ötesi çalışanlar, uzun mesafe taşımacılık yapanlar, havayolu ekipleri ve sağlık görevlileri koronavirüsle enfekte olmuş biriyle temas kurmadıkları müddetçe karantinadan

Öte yandan hava ve deniz sınırlarında kontroller de yeniden artırıldı. İçişleri Bakanlığı’nın aldığı karara göre, sadece İspanyolların, sınır ötesi çalışanların, diplomatların ve zorunlu sebeplerle seyahat edenlerin ülkeye girişine izin verilecek.

Hükümet, epidemiyolojik durumun evrimi ve yeniden tırmanma süreci nedeniyle, tedbirleri sıkılaştırma ihtiyacının doğduğunu savundu.

İspanya’da şimdiye kadar karantina süreci sadece ülkesine geri dönen İspanyollar ve İtalya’dan gelen İspanya vatandaşları için uygulanıyordu. Pek çok ülke İspanya gibi yurt dışından gelenler için karantina kararını hayata geçiriyor.