İslamiyet'e geçen İtalyan Silvia Romano'yu hedef alan 'nefret mesajları' hakkında soruşturma

İtalyan savcılığı Afrika'da 18 ay esir olarak tutulduktan sonra hafta sonu Türkiye, Somali ve İtalya gizli servislerinin ortak girişimiyle kurtarılan ve Müslüman olan İtalya vatandaşı Silvia Romano'ya gelen hakaret ve tehdit mesajlarına ilişkin soruşturma başlattı.

Afrika'da 18 ay esir tutulduktan sonra hafta sonu özgürlüğüne kavuşan İtalya vatandaşı Silvia Romano'nun İslamiyet'i seçmesi ve fidye ile kurtarılması ile ilgili çok sayıda 'nefret mesajları' atıldı. Hakaret ve tehdit içerikli bu mesajlar hakkında İtalyan savcılığı soruşturma başlattı.

Silvia Romano Kenya'nın güneydoğusundaki bir köydeki yetimhanede çocuklar için gönüllü olarak çalışırken 20 Kasım 2018'de silahlı adamlar tarafından kaçırılmıştı. Somali'ye götürülen Silvia Romano'nun terör örgütü Eş Şebap tarafından alıkonduğu düşünülüyordu.

Pazar günü İtalya'ya döndüğü sırada İtalya Başbakanı ve Dışişleri Bakanı tarafından karşılanan 24 yaşındaki Romano'nun yüzündeki gülümseme ve saçlarıyla birlikte vücudunu örten kıyafeti dikkat çekti. Romano'nun İslamiyet'i seçmesi ve ismini Ayşe olarak değiştirmesinin ailesi tarafından onay aldığı belirtildi.

Romano esir olarak tutulduğu sırada kendi isteğiyle Müslüman olduğunu ve Kur'an okuduğunu, herhangi bir zorlamanın yaşanmadığını açıkladı.

il Giornale gazetesi pazartesi günü Silvia Romano'nun kurtuluşunu "İslami ve mutlu. Nankör Silvia" başlığıyla verdi.

Treviso eyaletinden bir politikacı Facebook'ta Romano'nun asılması gerektiğini söyledi. Paylaşım Facebook'tan hızla kaldırıldı.

Katolik kilisesi Romano'nun dönüşünü sıcak karşıladı ve Kardinal Gualtiero Bassetti, "Şu anda hepimizin kendi kızımız olduğunu hissediyoruz" dedi.

İtalyan medyası Romano'nun güvenli bir şekilde eve dönmesi için Roma'nın 1,5 milyon euro fidye verdiğini yazdı. Konuyla ilgili hükümet yorum yapmayı reddetti.

Aşırı sağcı mahalefet partisi League lideri Matteo Salvini, Twitter'dan "İslami teröristleri hayal edin: Parayı aldılar. Suç işlediler ve İslami peçe ve dönüşüm adı verilen kültürel savaşı kazandılar" yorumunu yaptı.

#Salvini: Immaginate i terroristi islamici: hanno portato a casa soldi, compiendo un atto criminale, e hanno "vinto" la battaglia culturale nel nome del velo islamico e della conversione... Non deve passare l'idea che si tratti di persone "comprensive". #Patriae #Aisha pic.twitter.com/pHqcLTMEjG — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 11, 2020

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Eş Şebap örgütü adına La Repubblica gazetesine konuşan Ali Dehere fidye ödendiğini kabul etti. Ancak fidyenin ne kadar olduğunu açıklamayı reddetti. Ali Dehere fidyeyle ilgili şunları söyledi:

"Bir kısmı cihad adına gittikçe daha fazla ihtiyacımız olan silahları satın almak için kullanılacak. Geri kalanı ülkeyi yönetmek için kullanılacak: Okullar için ödeme yapmak, halkımıza dağıttığımız gıda ve ilacı satın almak, düzeni koruyan ve Kur'an yasalarını uygulayan polisleri eğitmek için."

Eş Şebap sözcüsü Romano'nun İslamiyet'e geçmesiyle ilgili olarak da "Gönüllü olarak tercih etti. Çünkü daha önce bildiğinden daha iyi bir dünya olduğunu kendi gözleriyle gördü" dedi.