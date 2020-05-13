Almanya, sınır kontrollerini gevşetmeye hazırlanıyor

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, koronavirüs tedbirleri kapsamında hayata geçirilen sınır kontrollerinin bazı noktalarda gevşetileceğini duyurdu.

Fransa, İsviçre ve Avusturya ile varılan anlaşma uyarınca yapılan ve 15 Mayıs’ta sona ermesi beklenen sınır kontrollerinin 16 Haziran’a kadar uzatılabileceğini belirten Seehofer, yine de mümkün olduğunca çok sınır noktasının yeniden açılacağını söyledi.

Seehofer, “Amaç, Haziran ortasından itibaren Avrupa'da özgürce seyahat etmek” dedi.

Sistematik kontrol yerine ‘seçmeli’ bir kontrol sistemini hayata geçireceklerini belirten, salgında ikinci bir dalga yaşanması halince bunun tekrar gözden geçirileceğini vurguladı.

Fransa ve Avusturya, 15 Haziran’a işaret etti

Horst Seehofer’in bu duyurusu, Fransa ve Avusturya'da hemen yankı buldu.

Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, düzenli geçiş yapmak zorunda olanlara yardımcı olmak adına bazı önlemlerin gevşetilmesi mümkün olsa da Almanya ile sınır kontrollerini 15 Haziran’a kadar devam ettireceklerini söyledi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da, daha önceki öngörülerinin değişmediğini ve Almanya ile olan sınırları 15 Haziran itibariyle açacaklarını duyurdu.