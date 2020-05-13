Rus uzman Ukraynalı Büyükelçinin Katyuşa eleştirisini yorumladı: Halklar tarihlerindeki önemli olayları unutmazlar

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Sibiha, Nazi ordusunun Sovyet kuvvetlerine teslim olmasının 75. yıl dönümü nedeniyle Alanya’da Sovyet Katyuşa şarkısının çalınmasını Ukraynalılara saygısızlık olarak niteledi ve Ukraynalı turistlerin Alanya'yı boykot edebileceği tehdidinde bulundu.

Rus siyaset bilimci Aleksandr Dudçak, Sputink’e demecinde Ukraynalı Büyükelçinin göstermiş olduğu tepkiyi değerlendirdi.

Dudçak, “Bu açıklama sıradan insanlar tarafından değil, üst düzey yetkililer tarafından yapıldı. Ancak yine de sınırlı sayıda sınırlı kişinin görüşüdür ve herhangi bir şeyi etkilemesi düşük bir olasılık. İnsanların istedikleri yere gitmelerini ve istedikleri şarkıları yasaklama hakkına sahip değiller. Daha önce olduğu gibi Ukrayna halkı (9 Mayıs) Zafer Günü'nü aktif olarak kutluyor ve bu defa da, karantinaya rağmen sokağa çıkmaya çalıştılar, (anıtlara) çiçek bıraktılar” dedi ve eklerdi:

“İktidarın yaşamı ile halkın yaşamı arasında dağlar kadar fark var. Herkes vicdanını yitirmiş değil, insanlar kendi halklarının tarihindeki önemli olayları anımsıyor.”

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Sibiha, Nazi ordusunun Sovyet kuvvetlerine teslim olmasının 75. yıl dönümü nedeniyle Alanya’da Sovyet Katyuşa şarkısının çalınmasını Ukraynalılara saygısızlık olarak nitelemiş, Ukraynalı turistlerin Alanya'yı boykot edebileceği tehdidinde bulunmuştu.