Almanya'dan Türkiye'ye Osman Kavala çağrısı

AİHM, Türkiye'nin tutuklu iş insanı Osman Kavala için verilen tahliye kararını Büyük Daire'ye taşıma başvurusunu reddetti. Böylece AİHM'in geçen yıl mart ayında verdiği tahliye kararı kesinleşmiş oldu.

Alman hükümetinin İnsan Hakları Sorumlusu Kofler, AİHM'in kararına rağmen Kavala'nın tutukluğunun 'kabul edilemez' olduğunu söyledi.

DW Türkçe'nin haberine göre Kofler, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"AİHM'in kararına ve 18 Şubat 2020 tarihinde beraat etmesine rağmen, Osman Kavala'nın tutukluluğunun devam etmesi benim için kabul edilemez. Türk hükümetine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerine uyma çağrısı yapıyorum."

Kofler, bu çerçevede Türk hükümetinin Avrupa Konseyi ile yapıcı bir işbirliği içinde olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kofler, Kovid-19 salgının yaşandığı bugünlerde cezaevlerinde tutuklu bulunanlara da işaret ederek, Türk hükümetine ceza infaz düzenlenmesinden yararlanamayanlara yönelik 'insani bir tutum' izleme çağrısında bulundu.