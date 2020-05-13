AB: Bu yaz turizm sezonumuz olacak

Avrupa Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, "Bu yaz güvenlik önlemleri ve kısıtlamalar eşlik etse bile kesinlikle turizm sezonumuz olacak" açıklamasını yaptı.

Avrupa'da bir dizi ülke koronavirüs önlemlerini gevşetmeye başlar ve karantina uygulamasız turizm sezonunu için çalışırken, Avrupa Birliği'nin (AB) icra organı Avrupa Komisyonu'ndan tatil hayali kuranlara iyi haber geldi.

AB'de açık sınır uygulamasının olduğu Schengen Bölgesi dahil sınırlar kapalı halde bulunurken, Avrupa Komisyonu, turizm sanayisinin çarklarının dönmeye başlaması için sınır kapatmaların ve denetimlerinin aşamalı kalkması önerisinde bulundu.

Komisyon'un Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni de bazı kısıtlamalarla bu yaz Avrupa’da tatil yapmanın mümkün olacağı mesajını verdi.

Gentiloni, "Mesajımız şu: Bu yaz güvenlik önlemleri ve kısıtlamalar eşlik etse bile kesinlikle turizm sezonumuz olacak" açıklamasını yaptı.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, kendisini hasta hissedenlerin ya da hastalık belirtisi gösterenlerin seyahat etmemesi uyarısında bulundu.

AB'de bazı ülkeler sınırları açmaya hazırlandıklarını belirtti.

İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa'nın ortak çalışma grubu, karşılıklı karantinaya gerek kalmayacak şekilde turizmi yeniden başlatmak için kolları sıvadı.

Ardından Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, sınır kontrollerinin bazı noktalarda gevşetileceğini duyurdu.

Avusturya Turizm Bakanı Elisabeth Köstinger, Başbakan Sebastian Kurz ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in iki komşu arasındaki sınırların 15 Haziran'da tekrar açılması konusunda mutabık kaldığını açıkladı.

Almanya ile Avusturya, cuma gününden itibaren sınır kapılarında denetimleri gevşetmeye başlayıp 15 Haziran'da tam serbestiye geçecek.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz "İnsanların gündelik hayatlarını kolaylaştırmak ve normalleşme yolunda bir adım daha atmak istiyoruz" dedi.

Avrupa'nın ekonomik gelirlerinin yüzde 10'unu oluşturan turizm sanayi, 27 üye ülkede milyonlarca kişiye istihdam sağlıyor.