DSÖ’den Avrupa’ya ‘ikinci ölümcül dalga’ uyarısı

DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, Daily Telegraph’a açıklamasında, ayrıca Avrupa’da sonbaharda yeni grip veya kızamık dalgasının da beklendiğini dile getirdi.

“Şimdi kutlama değil hazırlıklar yapma zamanı” diyen Kluge, koronavirüse salgını nedeniyle kısıtlamalar uygulayan bazı ülkelerin bu kısıtlamaları kaldırmaya başladığına dikkat çekerek bunun aceleyle verilen karar olabileceğini kaydetti.

Kluge, vaka sayısındaki yavaşlamanın salgının kısa zamanda biteceği anlamına gelmediğinin altını çizdi.