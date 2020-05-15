'Partizan oğluyum': Minsk'teki 9 Mayıs geçit törenine katılan Slovakya Büyükelçisi işsiz kaldı

Slovakya’nın Belarus Büyükelçisi Migaš, Minsk'te 9 Mayıs Zafer Bayramı vesilesiyle düzenlenen askeri geçide katıldığı için ülkesinde 'koordinasyonsuzluk' soruşturmasının başlatılması üzerine istifa etti.

Slovakya’nın Belarus Büyükelçisi Jozef Migaš, 9 Mayıs'ta Minsk'te düzenlenen askeri geçit törenine katıldı.

Bunun üzerine Slovakya Dışişleri Bakanlığı, diplomatın etkinliğe katılacağını bildirmediği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Migaš, bu soruşturmaya yanıt olarak görevinden istifa ettiği duyurdu. İstifasını kabul eden Dışişleri Bakanlığı, diplomatın iletişim ve koordinasyon ilkelerini ihlal ettiğini savundu.

Migaš, "Ben bir partizanın ve antifaşistin oğluyum, prensip olarak Minsk’teki geçide katıldım" dedi.

Yeni tip koronavirüse karşı kısıtlamaların uygulanmadığı sayılı ülkelerden biri olan Belarus’un başkenti Minsk’te, Nazizmin yenilgiye uğratılmasının 75. yıldönümü vesilesiyle 9 Mayıs günü geleneksel askeri geçit töreni ve büyük konser düzenlenmişti.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, askeri geçidi iptal etmemelerini, "İnsanlar, korkup inlere sığınmamızı onaylamaz" sözleriyle açıklamıştı.

Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey de 9 Mayıs geçidi için 'her bir Belaruslunun kutsal görevi' nitelendirmesinde bulunmuştu.