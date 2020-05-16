Ruanda soykırımının sorumlularından Felicien Kabuga, Fransa'da yakalandı

Fransa Adalet Bakanlığı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Ruanda soykırımında yüzbinlerce kişinin ölümünden sorumlu tuttuğu isimlerden Felicien Kabuga'nın Paris'te yakalandığını açıkladı.

Bakanlık, yaptığı açıklamada, Paris yakınlarındaki Asnieres-Sur-Seine'deki bir dairede sahte kimlikle yaşayan 84 yaşındaki Kabuga'nın 25 yıldır arandığını söyledi.

Kabuga'nın tutuklandığı açıklandı.

Diğer iki Ruanda soykırımı zanlısı Augustin Bizimana ve Protais Mpiranya halen uluslararası adalet tarafından aranıyor.