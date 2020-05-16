AB bir kez daha Türkiye’den Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmalarını durdurmasını istedi

AB dışişleri bakanları yeni koronavirüs pandemisi nedeniyle telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri toplantının ardında yaptıkları açıklamada, “Türkiye’nin bu eylemlerini (Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmaları) sonlandırması için AB’nin yaptığı sayısız çağrıya halen cevap vermemiş olmasından üzüntü duyuyoruz” dedi.

Türkiye’ye bir defa daha Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına son verme çağrısı yapılan açıklamada, Ankara’dan ‘uluslararası hukuk çerçevesinde Kıbrıs’ın egemenliğine saygı göstermesi’ istenildi.

Açıklamada ayrıca AB’nin, Türkiye’nin Kıbrıs açıklarına yeni bir sondaj gemisi gönderme kararı nedeniyle konuya ilişkin pozisyonunu bir defa daha hatırlatma gereksinimi duyduğu belirtildi.

‘AB’nin Kıbrıs’la tamamen dayanışma içinde olduğu’ kaydedilen açıklamada, diyalog için elverişli koşulların oluşturulması gerekliliğine vurgu yapılıyor.

Türkiye son olarak geçen ay Kıbrıs açıklarında hidrokarbon çıkarma planları kapsamında sondaj gemisi Yavuz’u Doğu Akdeniz’e göndermişti.