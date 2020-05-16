Yunanistan’da dört kişi hazine ararken hayatını kaybetti

Yunan basını, yaşları 34 ile 50 yarasında olan dört kişinin Yunanistan'ın Loutraki kentinin yakınında bir mağarada hazine ararken hayatını kaybettiğini yazdı.

Habere göre, ölenlerden birinin eşi olduğu anlaşılan bir kadın, polise Karbunari bölgesindeki mağarada 4 kişinin cesetlerinin bulunduğunu anlattı.

Sabahın erken saatlerinde itfaiye ekipleri 4 kişinin cesedini mağaradan çıkardı.

Four die in Loutraki cave tragedy https://t.co/sP1DS5VWVS pic.twitter.com/88kZkiTtzQ — Kathimerini English Edition (@ekathimerini) May 16, 2020

​

Haberde, “Ölümlerinin nedeni henüz bilinmiyor. Yetkililerin üzerinde durduğu en olası senaryo, dört kişinin hazine ararken bir tür patlayıcı düzeneği patlatmaya çalışırken trajik bir şekilde öldükleri. Ölenlerden bazılarının ellerinde kablolar vardı” ifadelerine yer verildi.

Yunanistan itfaiyesi, olayla ilgili ayrıntı vermeden cesetleri çıkarma operasyonuna 21 itfaiyecinin ve 5 aracın katıldığını açıkladı.