Almanya ve Fransa'dan koronavirüs krizindeki AB ülkeleri için 500 milyar euroluk plan önerisi

Fransa ve Almanya liderleri koronavirüs salgını sırasında ekonomik krizin etkilerini hafifletmek amacıyla en derin resesyon ile karşı karşıya bulunan Avrupa Birliği ülkeleri için 500 milyar euroluk bir plan önerisinde bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, video konferans yoluyla düzenledikleri toplantıda koronavirüsün neden olduğu ekonomik krizi ve çıkış yollarını değerlendirdi.

Toplantının ardından "Avrupa Birliği'nde kalıcı bir iyileşme ve ekonomik büyüme için, Almanya ve Fransa iddialı geçici bir fonun oluşturulmasını destekliyor" diyen Macron, krizinden en çok etkilenen AB ülkelerine 500 milyar euroluk 'İyileşme Paketi' sunabileceklerini söyledi.