Aşı karşıtı İtalyan milletvekili, Bill Gates'in insanlığa karşı suç işlemekten tutuklanmasını talep etti

İtalya parlamentosunda konuşan aşı karşıtı bir vekil, Microsoft kurucusunun zorunlu koronavirüs aşısı getirerek dünyayı kontrolüne alacağını öne sürdü. Popülist vekil, yargıç kökenli başbakana "Bill Gates telefon ettiğinde kendisini doğrudan insanlığa karşı suç işlemekten Uluslararası Ceza Mehkemesine sevk edin" diye seslendi.

Koronavirüs pandemisiyle ilgili komplo teorilerinin başkahramanlarından birine dönüştürülen Microsoft kurucusu Bill Gates'le ilgili iddiaların en hararetlilerinden biri İtalya'daki bir milletvekilinden geldi.

Uzun zamandır pandemi uyarısı ve aşı yatırımlarında bulunmasına koşut komplo teorisyenleri tarafından Çin'le işbirliği içinde pandemiyi çıkarmak ve aşıdan servetine servet katmak hesabı yapmakla suçlanan ABD'li teknoloji devi, bu kez Roma milletvekili Sara Cunial tarafından 'aşı suçlusu' ve 'küreselci maşa' olarak nitelendi.

Italian MP claims Bill Gates should be tried for ‘crimes against humanity’ in jab at COVID vaccine@BillGates https://t.co/OzQHBp2sKV — Sputnik (@SputnikInt) May 18, 2020

Popülist parti 5 Yıldız'dan seçilmiş bulunan ve ateşli bir aşı karşıtı olarak tanınan Sara Cunial, geçen hafta dokunulmazlık zırhını kuşanarak parlamentoda daha önce eşi benzeri duyulmamış bir konuşma yaptı.

Diğer milletvekillerini 'zorunlu Kovid-19 aşısı olasılığını reddetmeye' çağıran kadın vekil, 'zorunlu aşının yolsuz elit kesimlerin ve derin devletin dayatması olduğunu' savundu.

Pandeminin değilse bile 'aşı seferberliğinin gerisinde' Bill Gates'in bulunduğunu öne süren popülist siyasetçi, "Gates on yıllardır nüfus azaltma politikaları ve küresel siyaset üzerinde diktatöryel kontrol planları üzerinde çalışıyor, böylece tarım, teknoloji ve enerji alanlarında üstünlüğü ele geçirmeyi amaçlıyor" dedi.

Kurduğu vakıfla az gelişmiş ülkelerde aşı kampanyaları yürüten Gates'i 'Afrika'da milyarlarca kadını kısırlaştırmak, Hindistan'da yüz binlerce çocuğu sakat bırakmakla' suçlayan Cunial, 'genetiği değiştirilmiş organizmalar' ve '5G teknolojisini' de milyarder yatırımcının 'günahları' arasında saydı.

Pandemiyle mücadele için Avrupa'da ilk İtalya'nın uyguladığı karantina ve sokağa çıkma yasağı önlemlerini de eleştiren Cunial, 'tecritin küreselci gündeme hizmet ettiğini' ve 'İtalyanların sahte bilimin kutsal engizisyonuna' maruz bırakıldıklarını iddia etti.

'Asıl kaybedenlerin ruhları tecavüze uğrayan İtalyan çocukları olacağını' ortaya atarak "Bu şekilde okul hakkı sadece sürekli denetim altında olmaları için kelepçe takılanlara verilecek, böylece kölelik ve zorla muameleye alıştırılacaklar" diye konuştu.

"Tüm bunların asıl amacı mutlak kontrol. Tümden hükmederek egemenliği ve özgür ihlal edip insanları kobaya, köleye dönüştürmek" iddiasında bulundu.

Sözünü kesmeye çalışan bazı milletvekilleri, meclis başkanı tarafından kurallara uyulmaları yönünde uyarıldı. Başkan'ın "Özgür bir parlamentoda herkesin görüşünü açıklamak özgürlüğü vardır" sözleri alkışlarla karşılandı.

Italian MP wants Bill 'behind' Gates in a new conspiracy blame-gamehttps://t.co/whal8KFh9j — RT (@RT_com) May 18, 2020

Konuşmasını tamamlanmasına izin verilen Cunial, daha da ileri gidip İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi Gates'i uluslararası yargıya havale etmesini talep etti, bu sırada "Tabii eğer bizzat Conte de küresel derin devlet komplosunun bir parçası değilse" diye ekledi.

Geçen yıl aşı karşıtlığı fanatikliği gibi tartışmalı görüşlerinden ötürü 5 Yıldız Hareketinden ihraç edilen ve artık bağımsız vekil olan Cunial, meslekten hukuk profesörü ve yargıç Başbakan Conte'ye şöyle seslendi:

"Bir dahaki sefere hayırsever Bill Gates telefon ettiğinde kendisini doğrudan insanlığa karşı suç işlemekten Uluslararası Ceza Mehkemesine sevk edin."

Bu konuşmanın sosyal medyada viral olması ve uluslararası çapta çok sayıda hesap tarafından desteklenmesi dikkat çekti.