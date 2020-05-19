Avrupa Konseyi'nden HDP'li belediyelere kayyum atanmasına ilişkin açıklama

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başbakanı Knape, Türkiye'yi sert bir şekilde vuran Kovid-19 pandemisi sırasında bile ülkenin güneydoğusundaki seçilmiş belediye başkanlarının görevden alındığına ve yerlerine devlet tarafından kayyum atandığına dair haberler aldıklarını söyledi.

Knape, "Yerelde seçilmiş temsilcilere karşı yasal takibatların aşırı kullanımı ve yerlerine devlet tarafından atanan yetkililerin getirilmesi sadece özgür ve adil seçimleri destekleyenlere karşı bir hakaret değil, aynı zamanda Türkiye'de yerel demokrasinin düzgün şekilde işlemesi açısından da ciddi ve sürekli bir tehdit" iddiasında bulundu.

Knape, kayyum atamaları konusunda Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu'ndan talep ettiklerini de belirterek, komisyonun yayınlayacağı raporu sabırsızlıkla beklediklerini ekledi.