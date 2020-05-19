Boris Johnson'ın Çalışma Bakanı: Hükümetin korona yanlışı varsa, sorumlusu yanlış tavsiye veren bilim insanları

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar'ın 'koronavirüs pandemisinde vaka ve ölüm rekoru kırmalarından -başta siyahlar gibi azınlıklar- yurttaşların sağlıksız durumlarının sorumlu olduğunu' söylemesinin yarattığı tartışmaya, Britanya'dan katkı geldi.

Boris Johnson'ın başbakanlığındaki Muhafazakar Parti hükümetinin Çalışma ve Emeklilik Bakanı Therese Coffey, 'hükümetin koronavirüs pandemisine müdahalesinde hata varsa, bunun sebebinin bakanlara yanlış danışmanlık yapan bilim insanları olduğunu' savundu.

Boris Johnson'ın bizzat koronavirüse yakalanana dek ciddiye almadığı ve 'sürü bağışıklığı' politikasıyla katkıda bulunduğu pandemi, Britanya'da 44 bin can alırken, özellikle bakım evlerinde yaklaşık 10 bin yaşlının hiçbir önlem alınmadığı için ölmeleri tepki çekiyor.

Sky News'a konuşan Çalışma ve Emeklilik Bakanı Therese Coffey, hükümetin kriz yönetiminin yanlışlığıyla ilgili sorulara muhatap oldu.

Liderlik ve siyasi sorumluluk gibi kavramlar yokmuşçasına yanıt veren Coffey, "O sırada elinin altında olan bilgi ve tavsiyelere daynarak karar ve yargıda bulunabilirsiniz ancak" diyerek şöyle devam etti:

"Bilim yanlışsa, o dönemde verilen tavsiye yanlışsa, insanların bizim yanlış karar verdiğimizi sanmalarına ben şaşmıyorum."

"Biz tavsiyeyi bilim insanlarından alıyoruz. Politikaya bakanlar karar veriyor."

"Bu yolda attığımız her adımda bilimi dinlediğimizden, bilimi anladığımızdan ve buna dayanarak karar aldığımızdan emin olmaya çalıştık."

Bu süreçte bakanlar, Acil Durumlarda Bilimsel Danışma Grubu'ndan tavsiye aldı.

Bugün Coffey’nin tartışmalı açıklamasını yapması öncesi, istatistik uzmanı Sir Adrian Smith'ten 'bakanların "Sadece bilim insanlarının bize söylediğini yaptık" dememeleri' yönünde uyarı geldi.

Dünyadaki en eski bilimsel akademi olan Kraliyet Bilim Derneği'nin başkanlığını üstlenecek olan Sir Adrian Smith, The Times'a demecinde, şu vurguyu yaptı:

"En nihayetinde karar vermek zorunda olan siyasetçilerdir."

Britanya'nın en üst düzey ikinci tıbbi yetkilisi Jonathan Van-Tam, dünkü açıklamasında, halkın birkaç yıl koronvirüsle birlikte yaşamak zorunda kalabileceği uyarısında bulunmuştu.