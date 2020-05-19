Almanya, Türkiye, İngiltere ve Fransa dışişleri bakanları, Suriye, Libya ve Irak'ı konuşacak    

Almanya, Türkiye, İngiltere ve Fransa dışişleri bakanlarının bu akşam videokonferans yöntemiyle yapacakları toplantıda Suriye, Libya ve Irak'taki durumu istişare edeceği belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Baltık Denizi Devletleri Konseyi ülkelerinden mevkidaşlarıyla yaptığı videokonferans toplantısından önce düzenlediği basın toplantısında Suriye, Libya ve Irak'taki durumu ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 pandemisinin Suriye, Libya ve Irak'taki durumu daha da zorlaştırdığının altını çizen Maas, bu ülkelerdeki durumu Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile konuşacaklarını belirtti.

Maas, "Suriye'de insani yardımın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Libya'da mutlaka ateşkesi ve askeri ambargoya uyulmasını sağlamalıyız. Bu akşam gündemimizde bu konuda yer alacak, Türk meslektaşımızın katılımıyla" dedi.