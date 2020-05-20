Eski Ukraynalı vekil Sençenko: Budapeşte Anlaşması'nı imzalayan Kiev'in NATO'dan 200 milyar dolar alma hakkı var

Eski Ukraynalı vekil Andrey Sençenko, Ukrayna'nın Budapeşte Anlaşması'nı imzaladığı için NATO'dan 200 milyar dolar alma hakkı bulunduğunu savunarak Kiev yönetimine bu meblağı talep etme çağrısı yaptı.

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko döneminde Devlet Başkanlığı İdaresi başkan yardımcısı olarak görev yapan eski vekil Sençenko, Ukrayna basınına verdiği demeçte ses getiren bir iddiada bulundu.

Ukrayna'nın nükleer silah sahibi olmasını yasaklayan Budapeşte Anlaşması'nı imzalayan Kiev yönetiminin NATO'dan 200 milyar dolar alma hakkı bulunduğunu savunan Sençenko, şunları söyledi:

"Ukrayna belgeyi imzalamayı reddetseydi, nükleer füze teknolojilerinin ve nükleer bileşenlerin tüm dünyaya yayılma tehdidi doğacaktı. Nükleer silahlar Ukrayna topraklarında kalsaydı, NATO geride kalan 26 yıl boyunca çok büyük harcamalar yapmak ve savunmaya çok daha büyük kaynaklar aktarmak zorunda kalacaktı."

NATO ve diğer ilgili ülkelerin bu anlaşmadan sağladığı doğrudan kazanca ve Ukrayna'nın bundan alacağı paya ilişkin hesaplamalar yapıldığını anlatan Sençenko, "Bu süre zarfında doğrudan kazancın en az 1 trilyon dolar olduğunu ve Ukrayna'nın bunun en az yüzde 20'sini, yani 200 milyar dolar almaya hakkı olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna topraklarındaki nükleer cephane yok edildi

SSCB'nin çöküşünden sonra, Kiev önemli bir nükleer cephane miras aldı. Bu cephane 1.7 bin nükleer savaş başlığı, 176 kıtalararası füze ve 44 stratejik bombardıman uçağından oluşuyordu. Ancak, 5 Aralık 1994'te Rusya, Ukrayna ve İngiltere liderleri, Budapeşte Anlaşması'nı imzalayarak Kiev'in nükleer silaha sahip olmasını yasaklamıştı. Daha sonra Ukrayna, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'na katılma sürecini başlatmıştı.

Anlaşma kapsamında, Ukrayna topraklarındaki nükleer cephane yok edildi ve nükleer güçler Kiev’in güvenliğini sağlama garantisi verdi.