Yunan Dışişleri, Atina'da Türk bayrağı yakılmasını kınadı

Yunan Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Yunanistan, Türkiye de dahil her ülkenin ulusal sembolünün aşağılanmasına yönelik eylemleri en sert biçimde kınıyor. Bu tür eylemler, Yunan halkının kültürü ve gelenekleriyle bağdaşmıyor" dendi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türk bayrağının yakılmasına ilişkin açıklamasında, Atatürk'ün, İzmir'in işgalden kurtulmasının ardından önüne serilen Yunan bayrağını çiğnetmediğini hatırlatarak, "Şanlı bayrağımıza hiç kimse el uzatamaz!" ifadeleriyle tepki göstermişti.