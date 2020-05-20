On milyonlarca Avrupalı işsiz kalabilir

Avrupa Birliği (AB) İstihdam ve Sosyal Haklardan Sorumlu Komiseri Nicolas Schmit, 27 AB ülkesinde on milyonlarca kişinin yarı zamanlı çalıştığını, bu kişilerin önümüzdeki aylarda işsiz kalabileceklerini belirtti.

Brüksel’de video konferans yoluyla gerçekleşen basın açıklamasında konuşan Schmit, 27 AB ülkesinde yarı zamanlı çalışan on milyonlarca kişinin önümüzdeki aylarda işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını ifade etti.

30 milyon kişi işten çıkarılma riski ile karşı karşıya

Avrupa’da 30 milyon kişi işten çıkarılabileceği için AB'deki işsizlik Şubat 2020 rakamlarına kıyasla üç kattan fazla artabilir. O dönemde Avrupa’da 14.1 milyon işsiz kayıt altındaydı. Gençlerin istihdamı konusunda da zorluklar yaşandığı için bu sosyal gruptaki işsizlik oranı bazı ülkelerde yüzde 50’lere ulaşabiliyor.

İşverenleri çalışanları işten çıkarmamaya motive etmek için 100 milyar euro

Avrupa Komisyonu’nun 100 milyar euro tutarına kredi bulmaya yönelik SURE programının 1 Haziran’dan itibaren devreye alınması planlanıyor. Program kapsamında elde edilecek paralar, işverenlerin çalışanları işten çıkarmamaya motive edilmesi için imtiyazlı kredi şeklinde dağıtılacak.

AB Komisyonu’ndan 2 trilyon, Almanya ve Fransa’dan 500 miyar euroluk kurtarma paketleri

AB Komisyonu geçen ay sonu yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarıyla mücadele için 2 trilyon euroluk plan hazırlamıştı. Ayrıca Almanya ve Fransa da Avrupa’nın salgının ekonomik sonuçlarından kurtarılmasını amaçlayan 500 milyar euroluk kurtarma programı önermişti.

Dünya Bankası’nın tahminlerine göre koronavirüs pandemisinin yol açacağı ekonomik sonuçlar nedeniyle dünyada yaklaşık 60 milyon kişi aşırı yoksulluk içinde yaşamak zorunda kalacak.