AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den ABD'ye 'Açık Semalar Antlaşması'na dön' çağrısı

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD'nin anlaşmadan çekilme kararından üzüntü duyduğunu kaydetti.

Josep Borrell, anlaşmanın 2002'de yürürlüğe girdiğinden bu yana küresel silahlanma kontrolü mimarisinin temel taşlarından birini oluşturduğuna dikkati çekerek, anlaşmanın şeffaflık ve öngörülebilirlik sağladığının altını çizdi.

Anlaşmanın Avrupa ve küresel güvenlik ile istikrara önemli katkılar sağladığını değerlendiren Borrell, "Tüm taraflar bunu fark etmeli ve anlaşmaya tam olarak uymaya devam etmeli. Anlaşmadan çekilmek sorunları çözmez ve diğer tarafın yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamayabilir" açıklamasında bulundu.

Josep Borrell, "Rusya'ya anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmesi yönünde çağrıda bulunurken, ABD'nin de kararını gözden geçirmesini tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullanarak, AB'nin, bu kararın güvenliğini nasıl etkileyeceğini ve yansımalarını takip edeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Açık Semalar Antlaşması'ndan çekileceklerini açıklamıştı.

Rusya ve ABD, askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmek, silah kontrolünü ve diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla silahsız keşif uçuşlarına izin veren Açık Semalar Antlaşması'nı imzalayan 34 ülke arasında yer alıyor.