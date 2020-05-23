Yunan medyası: Tüm NATO müttefikleri ABD’yi ASA’dan çıkmamaya çağırdı

Atina merkezli AMNA haber ajansı, “Batı ülkeleri, ABD’nin çıkma niyetinde olduğu uluslararası açık semalar anlaşmasını kurtarmak için seferber oluyor” dedi.

Haberde, Almanya’nın ABD’yi tutumunu gözden geçirmeye çağırdığı ve diğer 9 Avrupa ülkesiyle anlaşmanın önemine vurgu yapan bildirgeyi imzaladığı ifade edildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bildirgenin altında Almanya ve Fransa’nın yanı sıra, Belçika, İspanya, Hollanda, Finlandiya, İtalya, Lüksemburg, Çekya ve İsveç’in imzaları da yer alıyor. Bu ülkeler, Washington’un verdiği karardan dolayı üzgün olduklarını ifade etse de endişelerini paylaştıkları kaydediliyor.

Bildirgenin metninde, ASA’nın Avrupa-Atlantik bölgesinde şeffaflık ve güvenliğin sağlanması ve güvenin oluşması konusunda anahtar bir faktör olduğu kaydediliyor.

Anlaşmaya uymaya devam edeceklerini bildiren bu ülkeler, Rusya’yla diyalogu sürdürme niyetinde olduklarını belirterek Kaliningrad bölgesi üzerindeki uçuşlara uygulanan kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulundu.

Diğer yandan Naftemporiki gazetesinin haberine göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in NATO toplantısı sonrası söz konusu bildirgeyle ilgili “tek bir kelime bile” etmediğine dikkat çekiyor.