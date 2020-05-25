İngiliz basınından Başbakan Johnson'a danışman tepkisi: Aptal olduğumuzu mu sanıyorlar?

Cummings'in kuralları ihlal ettiğine ilişkin ilk haberleri yapan Daily Mirror ve Guardian gazetelerinin yanı sıra hükümete yakınlığıyla bilinen Daily Mail gazetesi Johnson'ı sert şekilde eleştirdi.
Daily Mail: Hangi gezegende yaşıyorlar?
Beklenmedik tavır sergileyen Daily Mail'in haberinde "Başbakan kendi sıkı karantina kurallarını çiğneyen 10 Numara (Başbakanlık) zorbasına yüzsüzce destek verdi. Şimdi tüm ulus şunu soruyor: Hangi gezegende yaşıyorlar?" ifadelerine yer verildi.
Johnson'ın halkın bu konuda ne düşündüğünü çok iyi anladığını söylediği ancak durumun hiç de böyle olmadığı belirtilen yazıda, "Ne Johnson ne de Cummings bu güven ihlali karşısında zerre pişmanlık gösterdi. Aptal olduğumuzu mu sanıyorlar?" değerlendirmesi yer aldı.
Daily Mirror: Başbakan korkak, danışmanı hilekar
Daily Mirror, haberinde Cummings'i 'hilekar' ve ona arka çıkan Johnson'ı ise 'korkak' olarak niteledi. Haberde, Cummings'in 'bildiğini okurken' Başbakan'ın da ona karşı harekete geçmekten 'korktuğu' ifade edildi.
Guardian: Hiç kandırıldığınızı hissettiniz mi?
Gazetenin başyazısında ise "Hiç kandırıldığınızı hissettiniz mi? Kuralların Başbakan'ın arkadaşları için isteğe bağlı olduğu ortaya çıktı" denildi.
Öte yandan hükümete yakın Daily Telegraph, Sun ve Daily Express gazeteleri, Johnson'ın sözlerine yer vermekle yetinirken, Times Başbakan'ın Cummings hakkında söylediği "Herhangi bir baba gibi davrandı" şeklindeki ifadesini manşette çekti.
Johnson, tepkilere rağmen arka çıkıyor
Mart ayı sonunda Kovid-19 semptomları göstermeye başlayan Cummings'in, sokağa çıkma kısıtlamaları sürerken ailesiyle Londra’yı terk ettiği ve yüzlerce kilometre ötedeki ebeveynlerinin yanında kaldığı ortaya çıkmıştı.
Ancak Başbakan dün yaptığı açıklamada, Cummings ve eşinin virüs kapmaları nedeniyle 4 yaşındaki oğullarının bakımı için seyahat ettiğini ve bunun da kurallara aykırı olmadığını belirterek, görevden alma çağrılarını reddetmişti.
İngiltere'de hükümetçe getirilen kurallar kapsamında belirti gösteren kişilerin en az 7 gün evde kalması istenirken, genel olarak halkın da hasta olmasalar bile şehirler arası seyahat etmeleri ve hane halkı üyesi olmayan aile bireyleriyle kalmaları yasaklanmıştı.
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