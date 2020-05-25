'Merkel Ana', Lufthansa için Avrupa Komisyonuna 'savaş' ilan etti

AB üyesi diğer ülkelerin harcamalarını sıkı denetime almasıyla tanınan Almanya Başbakanı, 9 milyar euroluk kurtarma paketi sağladığı Lufthansa'ya Avrupa Komisyonu'nun rekabet kısıtlaması getirme çabasına karşı savaşacaklarını açıkladı.

Koronavirüs pandemisi küresel ekonomiyi durma noktasına getirir, turizmi bitirir ve havayolu şirketlerini iflasa sürüklerken, Almanya'da hükümet ile Lufthansa şirketi 9 milyar euroluk kurtarma paketi üzerinde uzlaştı.

AB üyesi diğer ülkelerin harcama ve kurtarmalarını sıkı denetime alma sicili bulunan Başbakan Angela Merkel, bu kez Avrupa Komisyonu'nun Lufthansa'nın kurtarılmasını şartlara bağlama girişimine karşı savaş ilan etti.

Merkel, partisi Hıristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) yönetimiyle yaptığı toplantıda AB'nin icra organına rest çekti.

Alman hükümetinin Avrupa Komisyonu'nun Lufthansa'yı Frankfurt ve Münih havaalanlarındaki değerli kalkış ve iniş haklarından mahrum etmesine izin vermeyeceğini söyleyen Şansölye, toplantıya katılanlara göre "Bunun olmasına izin vermeyeceğiz" dedi. Bunun 'zorlu bir mücadele' olacağını, ama 'pes etmeyeceklerini' sözlerine ekledi.

Müzakerelerden haberdar kaynaklar, Brüksel'deki rekabet denetçilerinin Alman kurtarma paketinin AB'deki rekabeti sekteye uğratmaması için Lufthansa'nın Frankfurt ve Münih havaalanlarındaki değerli kalkış ve iniş haklarını rakiplerine devretmesini istediğini, pazarlıkların devam ettiğini aktardı.

Alman Haber Ajansı (dpa), hükümet çevrelerine dayandırdığı haberinde, Merkel'in Lufthansa'yı kurtarma paketinin hacminin 9 milyar euroyu bulacağını, devletin hisse payının ilk etapta yüzde 20 olacağını duyurdu.