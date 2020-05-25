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    Johnson'ın karantina kurallarına uymamakla suçlanan Başdanışmanı Cummings, özür dilemeyi reddetti

    © REUTERS / Henry Nicholls
    Avrupa
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    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202005251042115762-johnsonin-karantina-kurallarina-uymamakla-suclanan-basdanismani-cummings-ozur-dilemeyi-reddetti/

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan karantina kurallarını ihlal etmekle suçlanan Başdanışmanı Dominic Cummings, yaptığının kurallara uygun olduğunu, pişmanlık duymadığını ve istifa etmeyeceğini söyledi.

    Cummings, giderek artan tepkilerin ardından basın toplantısı düzenledi.

    Gazetecilere konuşmaktan kaçınan ve haberler ilk çıktığında evinin önünde bekleyen basın mensuplarına, "ne düşündüğünüz umrumda değil" diyen Cummings, basın toplantısının başında uzun bir metin okudu. 

    Dominic Cummings
    © REUTERS /
    İngiltere Başbakanı Johnson'ın koronavirüs belirtileri gösteren danışmanı karantina kurallarını ihlal etti

    Sözlerine, "Karışıklığı ve yanlış anlamaları gidermek istiyorum. Daha önce konuşmalıydım." diyerek başlayan Cummings, eşinin mart sonunda Kovid-19 belirtileri gösterdiğini, onu 4 yaşındaki oğluyla evde bırakarak işe gitmenin tehlikeli olacağını düşündüğü için onları babasının 400 kilometre uzaklıktaki Durham kentinde bulunan çiftlik evine götürme kararı aldığını anlattı.

    'Görme yetisini test etmek için' 50 kilometre araba kullandı

    Durham'a vardıktan sonra kendisi de belirti göstermeye başladığını, bu sürede ebeveynleri veya kardeşleriyle yakın temas kurmadığını, çiftlikte bulunan ayrı evlerde kaldıklarını aktaran Cummings, eşi ve kendisinin iyi hissetmesinin ardından Londra'ya döndüklerini söyledi. 

    Cummings, hastalığın etkilediği görme yetisinin Londra'ya kadar araba kullanmasına izin verip vermediğini görmek için 50 kilometre uzaklıktaki Barnard Kalesi'ne gittiklerini, bu sırada bir kişinin kendilerini gördüğünü ancak kimseyle yakın temas kurmadıklarını vurguladı.

    'Pişman değilim' 

    Hasta olunması durumunda evden çıkmayı yasaklayan karantina kurallarını kendisine göre yorumlaması konusunda pişman olup olmadığı sorusuna Cummings, "Pişman değilim, bence mantıklıydı. Kurallar, küçük çocuklar söz konusu olduğunda istisnai durumlara izin veriyor." yanıtını verdi.

    Yaptıklarının halkın kurallara bağlı kalmasını etkilememesini umduğunu kaydeden Cummings, küçük bir çocuğun bakımı gibi belirli şartların insanlara kurallara tam olarak uymama hakkı verdiğini savundu. 

    'İstifa etmeyi düşünmedim'

    Aylardır evlerinden çıkamayan, yakınlarını ziyaret edemeyen halkın tepkisini anladığını ileri süren Cummings, bir soru üzerine, "İstifamı sunmadım ya da istifa etmeyi düşünmedim." dedi.

    Kurallara ihlal etmediğini savunan Cummings, halktan özür dilemeyi de reddetti. 

    400 kilometrelik seyahat 

    Mart sonunda Kovid-19 semptomları göstermeye başlayan Cummings'in, sokağa çıkma kısıtlamaları sürerken, ailesiyle Londra’yı terk ettiği ve yüzlerce kilometre ötedeki ebeveynlerinin yanında kaldığı ortaya çıkmıştı.

    Muhalefet partileri, "ülkedeki sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal etmekle" suçladığı Cummings'in istifa etmesi veya görevden alınması için çağrıda bulunmuştu.

    Ancak Başbakan dün yaptığı açıklamada, Cummings ve eşinin virüs kapmaları nedeniyle 4 yaşındaki oğullarının bakımı için seyahat ettiğini ve bunun da kurallara aykırı olmadığını belirterek, görevden alma çağrılarını reddetmişti.

    İngiltere'de hükümetçe getirilen kurallar kapsamında belirti gösteren kişilerin en az 7 gün evde kalması istenirken, genel olarak halkın da hasta olmasalar bile şehirler arası seyahat yapmaları ve hane halkı üyesi olmayan aile bireyleriyle kalmaları yasaklanmıştı.

    Kutuplaştırıcı isim

    Cummings, AB ile Türkiye dahil diğer ülkelerden göçün sıklıkla dile getirildiği 2016 Brexit referandumu kampanyasını yöneten isim olarak biliniyor.

    Kutuplaştırıcı bir isim olduğu değerlendiren Cummings'in liderliğindeki AB karşıtı kampanyada, Türkiye'nin AB üyesi olması durumunda milyonlarca Türk göçmenin İngiltere'ye geleceği öne sürülüyordu.

    Etiketler:
    Karantina, Koronavirüs, Dominic Cummings, İngiltere, Boris Johnson
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