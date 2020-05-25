Yunanistan'da yaz yeniden: Kafelerle restoranlar ve adalara feribot seferleri geri dönüş yaptı

Koronavirüs pandemisine karşı aldığı önlemleri gevşetmeye başlayan Avrupa ülkelerinden biri olan Yunanistan'da kafe ve restoranlar açıldı, adalara feribot seferleri başladı.

Yunanistan'ın koronavirüs önlemlerini aşamalı kaldırması kapsamında iç tüketimin ve yerli turizmin canlandırılmasına yönelik adımlar atıldı.

Pandemiye rağmen yaz mevsimine merhaba diyen komşu, kuaförler, ayakkabı, mobilya, kozmetik ve ikinci el eşya satan dükkanların ardından, iki aydır kapalı kafelerle restoranların açılmasına izin verdi.

Belirli kurallara uyarak sadece dış alanlarda müşterilerine hizmet vermeye başlayan kafelerle restoranlarda, çalışanların maske takması ve masalar arası mesafe zorunluluğu getirildi.

İşletmeciler gelirlerinin azalacağından şikayetçi.

AA'ya konuşan Atina'nın en ünlü semtlerinden, Akropolis'in de bulunduğu Monastiraki'de restoran sahibi Dimitris Vogontas, "Bugün işletmelerimizi tedirgin bir şekilde açtık. Eskiye göre masa sayımız neredeyse yarıya düştü. Kazancımız oldukça azalacak. Ne kadar müşteri geleceği konusunda endişeliyim" dedi.

Geçen yıl 34 milyon turistin ziyaret ettiği Yunanistan'da iki aydır yapılamayan adalara feribot turları da yeniden başladı.

Mart ayından beri sadece bölge sakinleri ve iş insanlarına giriş izni verilen adalara, şimdilik sadece yerli turistlerin seyahatlerine izin verildi.

Adaların çeşitli bölgelerine 3 limandan sefer düzenleyecek 11 feribot, normal zamanlardaki yolcu sayısının yarısını taşıyabiliyor.

Yurttaşlardan feribota binmeden önce sağlık durumlarıyla ilgili form doldurmaları, maske takmaları ve 1.5 metrelik mesafeye uyulması talep ediliyor.

Miçotakis hükümetinin 20 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, otellerin açılması ve yurtdışı seferi yapan uçakların Atina'ya inmesine izin verileceği 15 Haziran'da turizm sezonunun resmen başlayacağı, 1 Temmuz'da yabancılar için karantinanın kaldırılmasıyla birlikte tüm turistik noktalara doğrudan yabancı uçuşlara aşamalı izin verileceği duyurulmuştu.