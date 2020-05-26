Fransa, Yunanistan'dan 350 evsiz göçmeni kabul edecek

Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığı, Fransa’nın Yunanistan'dan 350 evsiz göçmen ve sığınmacı çocuğu kabul edeceğini ve 50 kişilik ilk grubun temmuz ayında gönderilmesinin planlandığını belirtti.

Yunanistan Göç ve İltica Bakan Yardımcısı Yorgos Kumutsakos’un Fransa'nın Yunanistan Büyükelçisi Patrick Masononn ile yaptığı görüşmede konuyla ilgili anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Görüşmede ayrıca, Fransa'nın yakın gelecekte Yunanistan'da bulunan 400 sığınmacıyı kabul etme niyetinin yanı sıra, sınır ve sahil güvenlik ajansı Frontex’in Yunanistan'daki misyonuna katılımını artırma kararı da teyit edildi.

Yunanistan'da yaklaşık 4 bin 800 evsiz göçmen ve sığınmacı çocuk bulunuyor.

Yunan hükümeti, bin 600 kimsesiz çocuğu Yunanistan'dan diğer Avrupa ülkelerine yerleştirmek için Avrupa Komisyonu’nun da desteklediği bir program başlattı. Programa AB üyesi 10 ülkenin ilgi gösterdiği kaydedildi.