İsviçre'de Türkiye vatandaşlarının da karıştığı korona-kredisi yolsuzluğuna soruşturma

Koronavirüs krizini hafifletmek için 60 milyar franklık kurtarma paketi açan İsviçre'de düşük faizli kredilerden faydalanan şirketlerin bu parayı yolsuzluk ve kara para aklamaya yönelttiği ortaya çıktı. Zanlılar arasında yer alan bazı Türkiye vatandaşlarının aldıkları parayı yurtdışına çıkardığı basına yansıdı.

İsvçire'de koronavirüs pandemisinin ekonomiye olumsuz etkilerini hafifletmek için çıkarılan 60 milyar İsviçre franklık kurtarma paketinden faydalanan şirketlerin bu parayı yolsuzluk ve kara para aklamaya yönelttiği ortaya çıktı.

Başkenti Lozan olan Frankofon kanton Vaud'un Başsavcılığının ekonomik kurtarma paketinden istifade eden İsviçre vatandaşları hakkında açtığı soruşturmaya göre zanlılar yalan beyanda bulunarak çeşitli bankalardan düşük faizli korona-kredisi aldı, ama bunu işyerlerini ayakta tutmak yerine kötüye kullandı, bu kapsamda yaklaşık 1.5 milyon İsviçre frangı da yurtdışına çıkarıldı.

Vaud Savcısı Anton Rüsch, verdikleri kredilerle ilgili denetim yapan bankaların polise bağlı Kara Para Aklama Bildirim Ofisi'ne yolsuzluğu ihbar etmelerinin ardından Fedpol'ün olaya el koyduğunu ve şüpheleri teyit ettiğini, bunun üzerine genelde KOBİ kapsamındaki çeşitli sektörlerden şirketlere soruşturma ve bu kapsamda dava açıldığını duyurdu.

Verilen kredileri geri almak için adımlar atılırken, gözaltına alınan zanlıların banka hesapları donduruldu.

Soruşturmaya göre şirket yöneticilerinin bazısı maddi yardımı tefecilere ipotek olarak bıraktıkları lüks arabaları geri almak için kullandı.

İsviçre’de tefecilik yapan Cedric Domeniconi, 20 Minutes gazetesine verdiği demeçte, koronavirüs krizinin başladığında Ferrari ve Porsche gibi lüks otomobillerini ipotek ederek kredi alan birçok KOBİ sahibinin, devletin şirketlere sağladığı kaynakları kullanarak borçlarını ödeyip araçlarını geri aldıklarını açıkladı.

Tefeciliğin yasal olduğu İsviçre'de yurttaşlar, resmi olarak ipotek ettikleri değerli eşyaları karşılığında 100 bin İsviçre frangına kadar tefecilerden borç alabiliyor.

İsviçre basınında çıkan haberlere göre İsviçre'de yaşayan bazı Türkiye vatandaşları da düşük faizli kredileri şirketleri için kullanmayıp yurtdışına gönderdi.

Başsavcılık yurtdışına çıkarılan paraların nereye gönderildiğini açıklamadı.